Jadon Sancho greift zu drastischer Maßnahme – BVB-Hammer rückt immer näher

Die BVB-Fans warten und zittern: Wann kehrt Jadon Sancho endlich nach Dortmund zurück? Noch müssen sich die Anhänger ein wenig gedulden, aber es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis der Deal offiziell gemacht wird.

Für eine Rückkehr leistet auch Jadon Sancho etwas bei. Der Flügelstürmer greift nämlich zu einer drastischen Maßnahme, damit die Leihe überhaupt möglich gemacht wird.

Jadon Sancho greift zu drastischer Maßnahme

Vor Kurzem war eine Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund noch undenkbar. Jetzt könnte der Traum der BVB-Fans endlich in Erfüllung gehen. Der Flügelstürmer von Manchester United soll für die Rückrunde ausgeliehen werden – am besten mit einer Kaufoption. Doch aufgrund seines gefallenen Marktwerts wollen die Red Devils wohl keine Kaufoption akzeptieren, heißt es in den Berichten.

Dennoch freut es den Dortmunder, dass der einstige Superstar zum BVB zurückkehrt. Offiziell ist zwar noch nichts, allerdings soll Sancho in Laufe dieser Woche seinen Medizincheck absolvieren. Danach könnte der Vertrag unterschrieben werden. Dafür greift der Engländer sogar zu einer drastischen Maßnahme.

Wie die „Bild“ berichtet, soll Sancho auf viel Gehalt verzichten. In der halbjährigen Leihe nach Dortmund sollen es 2,5 Millionen Euro sein, die er weniger verdienen wird. Bei Manchester United würde ihm diese Somme normalerweise zustehen – ob er spielt oder nicht.

Ex-Star verzichtet auf viel Geld

Allein durch diese Aktion wird er schon jetzt vom BVB-Anhang gefeiert. Seit einem Zerwürfnis mit United-Trainer Erik ten Hag ist Jadon Sancho beim englischen Rekordmeister suspendiert und will sich bei den Westfalen nun zu alter Stärke spielen.

Erst im Sommer 2021 wechselte der Flügelstürmer für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester United, wo er weit hinter seinen Erwartungen blieb. In 82 Pflichtspielen kommt er auf 12 Tore und sechs Vorlagen. Da sind die Zahlen aus seiner Dortmund-Zeit noch viel beeindruckender. 50 Treffer und 64 Assists gelangen ihm in 137 Partien.