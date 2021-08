Borussia Dortmund: Vereins-Legende gibt Abschied bekannt – „Zeit danke zu sagen“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Bei Borussia Dortmund ist er eine echte Legende. Zig Jahre stand Roman Weidenfeller im Tor des BVB.

Kaum ein Spieler war so beliebt bei den Fans in Borussia Dortmund wie der Keeper. Nach der Fußballkarriere ging es als TV-Experte für ihn weiter, doch jetzt schlägt er das Kapitel zu.

Borussia Dortmund: Roman Weidenfeller hört bei RTL und Nitro auf

Roman Weidenfeller ist eine wahre BVB-Legende und hat fast alles gewonnen, was es im Fußball zu gewinnen gibt: Weltmeister 2014, zweifacher Deutscher Meister und Pokal-Sieger mit Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Abschied einer Legende. Foto: IMAGO / Thomas Bielefeld

Von 2002 bis 2018 blieb er dem BVB treu und auch nach seinem offiziellen Karriereende wurde es um den Torwart nicht still. Direkt im Anschluss wurde er TV-Experte bei NITRO und RTL, doch damit soll nach drei Jahren nun auch Schluss sein.

Ex-BVB-Star Roman Weidenfeller verabschiedet sich als TV-Experte. Foto: imago/Thomas Bielefeld

„Heute ist es an der Zeit danke zu sagen“, heißt es in einem emotionalen Post auf den sozialen Medien des 41-Jährigen. „Ich hatte eine Menge Spaß und es war spannend, mal die andere Seite des Fußballs beleuchten zu können.“

Ein ganz besonderer Dank geht dabei an seine Kollegin Laura Wontorra „Großen Dank an Laura, mit der ich fast alle Sendungen gerockt habe.“ Abwechselnd mit Steffen Freund moderierte er an der Seite von Laura Wontorra die Spiele der Europa League in den letzten drei Jahren.

BVB-Legende Weidenfeller hört als RTL-Experte auf. Foto: imago/Avanti

Die Tochter von Jörg Wontorra antwortet direkt: „Ein echter Gentleman und wahrer Teamplayer! Es mir eine Ehre Weltmeister.“

Borussia Dortmund: Drei Jahre lang moderierte Roman Weidenfeller an der Seite von Laura Wontorra die Spiele der Europa League. Foto: IMAGO / opokupix

Viele Fans sind traurig über den Abschied von Weidenfeller aus dem Fernsehgeschäft und haben nur eine Frage.

------------------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Eindeutige Worte von Watzke – müssen sich BVB-Fans jetzt DARAUF einstellen?

Borussia Dortmund: „Sancho“ bleibt Dortmund erhalten – der Zoo macht's möglich

Borussia Dortmund: Flick ist neuer Bundestrainer – Reus und Hummels spitzen bei DIESEM Satz die Ohren

Wirbel um Erling Haaland: BVB-Star spricht jetzt Klartext – „Habe gefühlt, dass ich es machen muss“

------------------------------------------

Fans wollen wissen: „Wie geht´s weiter?“

Immer mehr Spieler zieht es nach ihrer aktiven Karriere auf den Sitz des TV-Experten. Doch viele scheitern auch. So wie Bastian Schweinsteiger, der sich bei der EM 2021 als Fußball-Experte neben Jessy Wellmer bei der ARD versuchte. Der einstige WM-Held erntete Spott im Netz und das nicht nur wegen der Schleichwerbe-Affäre.

Bastian Schweinsteigers war bei er EM 2021 als TV-Experte unterwegs. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Dagegen scheint Roman Weidenfeller die Fans mit seinem Fachwissen überzeugt und durchaus auch unterhalten zu haben. Im Netz hagelt es Lob für seine Arbeit.

Wir haben ein paar Reaktionen gesammelt:

Sehr guter Experte. Wie und womit geht es jetzt für dich weiter, falls man fragen darf?

Mit dir hat’s am aller meisten Spaß gemacht.

War richtig gut!

Hoffentlich sehen wir Sie bald wieder!

Da brennt den Usern natürlich vor allem eine Frage auf der Zunge: „Wie geht´s weiter?“ Bislang äußerte sich die Torhüter-Legende nicht zu der Frage.

Borussia Dortmund: Schmelzer trainiert mit

Während Roman Weidenfeller schon länger seine Karriere beendet hat, ist Marcel Schmelzer noch dabei. Jetzt trainiert er plötzlich sogar wieder bei den Profis mit!

Jadon Sancho: BVB-Fans sind entsetzt, als sie DAS bemerken – „Wir wurden verarscht“

Von einem anderen ehemaligen Spieler sind die Fans derzeit enttäuscht. Jadon Sancho verabschiedete sich mit emotionalen Worten, doch jetzt stehen diese in einem anderen Licht. Alle Infos hier >>>

Live-Ticker: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

Du willst wissen, wie sich der BVB bei seinem Auftaktspiel in der neuen Saison gegen Eintracht Frankfurt geschlagen hat? In unserem Live-Ticker kannst du alle Highlights nochmal nachlesen.

Borussia Dortmund: Reus-Comeback beim DFB?

Gehört Marco Reus bald wieder zum Kreis der Nationalmannschaft? Der BVB-Kapitän hat sich nun geäußert. (cg)