Borussia Dortmund: Endlich offiziell! BVB-Fans atmen auf – wegen dieses Hammer-Transfers

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Seit Tagen und Wochen hatten es die Spatzen von den Dächern gepfiffen, jetzt ist der nächste Mega-Transfer des kurisosen Sommers offiziell – und er wird auf manchen Fan von Borussia Dortmund wohl enorm beruhigend wirken.

Denn in einer Sache sind die Fans von Borussia Dortmund sich einig: Ein Verlust von Erling Haaland wäre beim BVB wohl kaum zu kompensieren.

BVB-Superstar Erling Haaland Foto: IMAGO / Revierfoto

Borussia Dortmund: Lukaku-Transfer macht BVB-Fans froh

Diese Sorgen müssen die BVB-Fans sich zumindest in dieser Transferperiode wohl nicht mehr machen. Denn der womöglich größte Interessent am Wunderstürmer von Borussia Dortmund wurde nun woanders fündig.

Wie der FC Chelsea am Donnerstagabend verkündete, kehrt Romelu Lukaku zu den „Blues“ zurück. Medienberichten zufolge soll Chelsea rund 115 Millionen Euro für den belgischen Stürmer-Star an Inter Mailand überweisen.

Romelu Lukaku wechselt von Inter Mailand zum FC Chelsea. Foto: imago images/Buzzi

Der 28-Jährige hatte bereits von 2011 bis 2014 an der Stamford Bridge unter Vertrag gestanden, war jedoch nur in seiner ersten Saison für Chelsea auf Torejagd gegangen. Anschließend folgten Leihen nach West Bromwich Albion und zum FC Everton.

2014 wechselte Lukaku dann fest zu Everton, ehe er sich drei Jahre später Manchester United anschloss. 2019 zog es ihn zu Inter Mailand, und nun kehrt er auf die Insel zurück.

-------------------------------------

Mehr zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund führt Code-Wort ein – DAS solltest du beim nächsten Stadion-Besuch unbedingt wissen

Borussia Dortmund: Fans dürfen wieder hoffen – ER meldet sich zurück!

Borussia Dortmund nimmt Youngster ins Visier – bei IHM stehen Topklubs Schlange

-------------------------------------

Borussia Dortmund baut auf Haaland

Der FC Chelsea und Trainer Thomas Tuchel sehen in Lukaku das fehlende Puzzle-Stück in einer ohnehin schon stark besetzten Mannschaft. Weil die „Blues“ in diesem Sommer um jeden Preis einen Weltklasse-Stürmer verpflichten wollten, hatte sich hartnäckig das Gerücht gehalten, der Champions-League-Sieger würde alles daran setzen, um Erling Haaland von Borussia Dortmund loszueisen.

BVB-Star Erling Haaland Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Ein Haaland-Wechsel zu Chelsea ist durch den Lukaku-Transfer vorerst vom Tisch. Und somit dürfen die Fans von Borussia Dortmund darauf hoffen, dass der Norweger auch in der anstehenden Saison für den BVB aufläuft.

--------------------

Das ist Erling Haaland:

Geboren am 21. Juli 2000 in Leeds/England

Begann seine Karriere bei Bryne FK

Anschließend wechselte er zu Molde

Endgültig ging sein Stern aber bei RB Salzburg auf

Mit seinen Treffern in der Champions League machte er auf sich aufmerksam

Borussia Dortmund erhielt Anfang 2020 den Zuschlag für 20 Millionen Euro

In 59 Spielen erzielte er 57 Tore für die Schwarzgelben

--------------------

Am vergangenen Samstag hatte Haaland erst noch bewiesen, wie wertvoll er für die Mannschaft von Trainer Marco Rose ist. Beim 3:0 in der ersten Pokalrunde beim SV Wehen-Wiesbaden erzielte der 21-Jährige alle drei Treffer.

Erling Haaland sorgt für Wirbel

Allerdings sorgte eine Aktion von Erling Haaland für viel Diskussionsstoff. Es stellte sich die Frage: Unsportlich oder witzig? Mittlerweile hat der Norweger darauf reagiert und findet deutliche Worte. Hier mehr dazu!

Borussia Dortmund: Keine Transfers mehr? Watzke-Aussage lässt tief blicken

Wirklich viel hat Borussia Dortmund in diesem Sommer auf dem Transfermarkt nicht gemacht. Gregor Kobel, Soumalia Coulibaly und Donyell Malen sind die einzigen Neuzgänge. Für weitere Neuzgänge nennt Watzke eine Bedingung!

BVB-Legende hört auf

Für eine BVB-Legende schließt sich in diesem Sommer das nächste Kapitel seiner Karriere. ER macht Schluss!

+++ Doppelpass (Sport1): Haaland-Insider plaudert aus dem Nähkästchen – DAS macht der BVB-Star nachts um halb 3 +++

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt im Live-Ticker

Auch beim ersten Bundesligaspiel dieser Saison war Erling Haaland wieder in Top-Form. Hier geht's zum Live-Ticker im Spiel gegen Eintracht Frankfurt(dhe)