Doppelpass (Sport1): Haaland-Insider plaudert aus dem Nähkästchen – DAS macht der BVB-Star nachts um halb 3

An einem Thema kam der Doppelpass (Sport1) am Sonntag natürlich nicht vorbei: Erling Haaland.

Der BVB-Star hat am ersten Spieltag alle überragt. Im Doppelpass bei Sport1 enthüllte der Haaland-Insider Jan Aage Fjörtoft jetzt ein spannendes Detail.

Doppelpass (Sport1): Haaland-Insider enthüllt – DAS macht den Norweger so einzigartig

Für Erling Haaland gehen bald die Superlative aus. Nach seinem Hattrick im DFB-Pokal legte der Norweger in der Bundesliga nach. Gegen Frankfurt erzielte er nicht nur zwei Treffer, sondern glänzte jetzt auch als Vorlagengeber. Er bereitete sogar noch drei Tore vor.

Der Norweger Jan Aage Fjörtoft hat Erling Haalands Karriere schon lange begleitet und spielte mit seinem Vater zusammen in der Nationalmannschaft – er kennt die Haaland wie kaum ein anderer.

-------------------------------------------

Das waren die Gäste im Doppelpass:

Moderator: Florian König

Alfred Draxler, Sport1-Experte

Stefan Effenberg, Sport1-Experte

Jan Aage Fjörtoft, Ex-Bundesliga-Profi

Simon Rolfes, Sportdirektor Bayer Leverkusen

Sebastian Bergmann, Journalist der Rheinischen Post (Schwerpunkt: Bayer Leverkusen)

-------------------------------------------

Im Sport1-Doppelpass plauderte er aus dem Nähkästchen: „Das ist ein Junge, der immer hart arbeitet – 24 Stunden versucht er sich zu verbessern“, erklärt der frühere Frankfurt-Profi.

Jan Aage Fjörtoft ist Haaland-Experte Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Dann packt er aus: „Das ist ein Spieler, der schickt Nachrichten um halb 3 und dann fragt er: ‚Du, ich habe einen Ball verschossen – was glaubst du: Bin ich zu weit nach links oder nach rechts?“

Doppelpass-Runde verwundert über diese Aussage

Moderator Florian König will sofort wissen: „An wen schickt er die?“, Jan Aage Fjörtoft entgegnet: „Ja an mich oder sicher auch an andere.“ Effenberg ist verwundert: „Um halb 3?“ Fjörtoft: „Stefan, du weißt es, nach dem Spiel ist es schwer zu schlafen.“

-------------------------------------------

Was Jan Aage Fjörtoft mit diesem Beispiel aber eigentlich nur sagen will: „Ich glaube das zeigt nur, diese Gier, besser zu werden“, und: „Auf alle Ebenen will er sich verbessern. Der ist ein Vorbild für alle Jugendspieler.“

Besonders sei auch sein Karriereweg. Von Bryne wechselt er zu Molde. Dann entschied er sich für Red Bull Salzburg und lehnte laut dem Haaland-Insider Angebote von großen Klubs wie Juventus Turin ab. Anschließend lehnte er die Premier League und ging zum BVB. Laut Fjörtoft weil Borussia Dortmund einen Spieler von „gut zu großartig“ macht. (fs)