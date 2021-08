Borussia Dortmund mit wichtiger Info – DAS solltest du beim nächsten Stadion-Besuch unbedingt wissen

Auf diesen Tag haben die Fans von Borussia Dortmund sehnlichst gewartet. Am Samstag dürfen endlich wieder Zuschauer im Signal-Iduna-Park dabei sein. Rund 25.000 Besucher erwarten die Schwarzgelben.

Damit der Stadionbesuch für niemanden zum Albtraum wird, führt Borussia Dortmund ein neues Sicherheitskonzept ein. In Zukunft soll bei Vorfällen noch schneller und besser geholfen werden.

Borussia Dortmund: „Panama“ soll bei bedrohlichen Situationen helfen

„Wo geht’s nach Panama?“ – diese einfache Frage soll Personen in Zukunft schnell weiterhelfen, wenn sie sich im Stadion unwohl fühlen. Zur neuen Saison führt der BVB das „Panama“-Konzept ein, dass vor allem schon auf diversen Festivals Einzug erhalten hat.

Zum Auftakt gegen Frankfurt sind rund 25.000 Zuschauer zugelassen. Foto: dpa

Mit der Frage soll man in Zukunft schnell und unkompliziert Hilfe von allen Mitarbeitern im Stadion bekommen. Das Angebot richte sich an alle, die sich aus unterschiedlichsten Gründen unsicher, bedroht oder bedrängt fühlen.

Diskriminierung, sexuelle Gewalt, Sexismus oder körperliche Übergriffe – bei all diesen Vorfällen soll Betroffenen so in Zukunft noch besser geholfen werden können.

Entwickelt wurde das Konzept ursprünglich von der Firma FKP Scorpio. Gemeinsam mit dem BVB wurde es für den Besuch im Stadion angepasst. Welche Situation als bedrohlich bewertet würde, sei für Hilfsmaßnahmen nicht relevant, berichtet Daniel Lörcher von FKP Scorpio auf der BVB-Homepage.

„Es wird grundsätzlich nicht unterschieden, wer Hilfe benötigt oder wann und warum Hilfe benötigt wird“, erklärt er weiter. „Alle Hilfesuchenden müssen ernst genommen werden.“

Borussia Dortmund trifft weitere Maßnahmen

Eigens für Betroffene hat Borussia Dortmund einen eigenen „Panama“-Raum eingerichtet. Hierhin können sich Hilfesuchende zurückziehen und weitere Hilfe in Anspruch nehmen. Betreut wird der Raum von psychischen Notfallversorgern des Deutschen Roten Kreuzes.

Darüber hinaus wurde auch eine eigene Einheit, das „Team Panama“, eingerichtet. Bei diesem handelt es sich um speziell geschulte Mitarbeiter, die als Ansprechpartner während des Stadionaufenthalts rund um die Uhr ansprechbar sind.

Borussia Dortmund: Am Samstag dürfen endlich wieder Zuschauer in den Signal Iduna Park. Foto: imago images/Eibner

Borussia Dortmund: Klare Fan-Forderung

Die Ultras des BVB haben sich vor dem Spiel auch zu Wort gemeldet. Sie haben eine klare Forderung. (mh)