Borussia Dortmund: Vertragsverlängerung abgelehnt – ist DAS ein Signal an den BVB?

Ob Borussia Dortmund Erling Haaland über die Saison hinaus halten kann, steht in den Sternen. Nicht unwahrscheinlich, dass der Superstar dem BVB im Sommer den Rücken kehrt. Deshalb keimen immer wieder Gerüchte auf.

In den letzten Monaten sind viele Namen gefallen, die die Haaland-Nachfolge bei Borussia Dortmund antreten könnten. Ein Florenz-Talent steht dabei wohl besonders im Fokus.

Borussia Dortmund: Serbien-Talent lehnt Vertragsverlängerung ab

Was sich lange angedeutet hatte, scheint sich jetzt bestätigt zu haben. Die Fans des AC Florenz müssen sich wohl bald auf einen Abschied ihres Top-Torjägers Dusan Vlahovic (21) einstellen.

Will Dusan Vlahovic zu Borussia Dortmund? Foto: IMAGO / Shutterstock

Wie Klubchef Rocco Commisso am Dienstag verkündete, habe der Serbe bislang alle Angebote für eine Vertragsverlängerung abgelehnt. Immer wurden Vlahovic bessere Offerten vorgelegt, die ihn sogar zum bestbezahlten Spieler der Florenzer Vereinsgeschichte gemacht hätten.

Jedoch ohne Erfolg: Laut des italienischen Online-Portals „Tuttomercatoweb“ betrug das letzte Angebot fünf Millionen Euro netto Jahresgage. Damit hätte Vlahovic sein derzeitiges Gehalt mehr als verdreifachen können.

Wird Vlahovic der Haaland-Nachfolger beim BVB?

Bis 2023 ist der 21-Jährige, der in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend bereits acht Tore für die Fiorentina erzielt hat, unter Vertrag. Ohne Verlängerung läuft es auf einen Verkauf im Sommer 2022 hinaus.

Wie lange bleibt Erling Haaland noch bei Borussia Dortmund? Foto: imago images/Sven Simon

Die Interessenten stehen bereits Schlange: Vorne mit dabei soll vor allem Borussia Dortmund stehen. Schließlich soll der Mittelstürmer die Nachfolge von Erling Haaland antreten. Ebenso ist Vlahovic aber auch im Fokus von Juventus Turin, Manchester City und Tottenham Hotspur.

Wo er dann tatsächlich landet, wird sich zeigen. Neben der Frage, bei welchem Verein er unterschreibt, muss auch die Ablösesumme geklärt werden. 90 Millionen Euro fordert Florenz für das Top-Talent. Mit einer Monster-Ablöse, die man für Haaland bekommen würde, wäre dann auch ein Vlahovic-Transfer möglich.

Jadon Sancho: Sky-Experte schießt gegen den Ex-BVB-Star

Dass es nach einem Abgang vom BVB nicht immer rundläuft, beweist Jadon Sancho. Der Ex-BVB-Star steht heftig in der Kritik. Hier mehr!

Erling Haaland selbst weilt derzeit in Spanien. Doch bevor viele Fans von Borussia Dortmund Schluckauf kriegen: Es handelt sich um einige genehmigte Reha-Tage in Marbella. Mit einem BVB-Physio und einem Freund will sich der Norweger in der Sonne auf das vollständige Auskurieren seiner Muskelprobleme konzentrieren. Hier mehr dazu >> (oa)