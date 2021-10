Erling Haaland: Plötzlich steht der BVB-Star im Trikot DIESES Vereins auf dem Platz

Dass Erling Haaland ein heiß begehrter Profi ist, sollte bereits klar sein. Immer wieder gibt es Spekulationen über mögliche Wechsel zu den Top-Klubs der europäischen Ligen.

Hin und wieder sorgen entweder sein Star-Berater Mino Raiola, sein Vater Alf-Inge oder auch Erling Haaland selbst für neue Gerüchte. Wie jetzt in diesem Fall.

Erling Haaland: BVB-Star steht im Trikot DIESES Vereins auf dem Platz

Vor wenigen Tagen ist der BVB-Star per Privatjet nach Marbella geflogen. Aber nicht etwa um Urlaub zu machen, während seine Teamkollegen in Dortmund schuften, sondern um seine Reha an der spanischen Südküste fortzusetzen.

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 9

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

Wechselte 2020 für 20 Millionen Euro zum BVB

Wird durch Star-Berater Mino Raiola vertreten

Dort, wo der BVB sonst immer sein Winter-Trainingslager absolviert, sorgte Haaland jetzt für Aufregung bei vielen Fans.

Erling Haaland absolviert seine Reha für einige Tage im sonnigen Süden. Foto: imago images/Noah Wedel

In den sozialen Medien veröffentlichte der Norweger einige Aufnahmen auf dem Trainingsplatz in Marbella – im Trikot des argentinischen Traditionsklubs Boca Juniors. Doch die schwarzgelben Anhänger brauchen sich (vorerst) keine Sorgen um ihren Top-Torjäger zu machen.

Der Grund, warum Haaland das Boca-Trikot trägt, heißt Leonardo Balerdi. Der Argentinier kam 2019 für 15 Millionen Euro von Boca Juniors zum BVB. Das teure Missverständnis hatte in diesem Sommer ein Ende, als der Verteidiger zu Olympique Marseille wechselte.

Erling Haaland: DARUM trägt er das Boca-Trikot

In einem Interview im Mai erklärte Balerdi, dass er von Haaland befragt wurde, welche Mannschaft in Argentinien die Beste ist: „Ich habe ihn mit Boca Juniors in den Wahnsinn getrieben. Ich habe ihm Videos von den Fans, Fotos vom Stadion und alles, was mit Boca zutun hat, gezeigt. Ich habe ihm erzählt, wie es sich anfühlt, in ,La Bombonera' (Boca-Stadion, Anm. d. Red.) zu spielen, was etwas Einzigartiges war. Und ich habe ihm Videos vom Stadion gezeigt, als die Fans beim Jubel ausrasteten.“

Balerdi hat damit Haaland zu einem richtigen Boca-Fan gemacht, weshalb sich der Norweger direkt ein Trikot des Traditionsklubs geholt hat und sich damit stolz präsentiert.

In den vergangen Monaten wurde Erling Haaland unter anderem immer wieder mit Top-Klubs wie Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Wohin und ob er nächstes Jahr hinwechselt, wird sich dann zeigen.