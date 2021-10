Borussia Dortmund: „Ich will raus“ – bei diesen Bellingham-Worten hören die BVB-Fans ganz genau hin

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Es ist ein leidiges Thema beim BVB: Zu oft hatten die Fans in der Vergangenheit einen Youngster in ihr Herz geschlossen, der sich kurz darauf schon wieder verabschiedete.

Nach Jadon Sancho bahnt sich mit Erling Haaland schon der nächste prominente Abgang bei Borussia Dortmund an. Dennoch könnte sich die Sehnsucht der Fans nach einer neuen Identifikationsfigur erfüllen.

BVB: Jude Bellingham saugt Dortmund mit Haut und Haaren auf

Jude Bellingham nutzt seine Freizeit offenbar nicht für die Suche nach einem lukrativen Vertrag bei einem besseren Verein. Stattdessen taucht er tief in die BVB-Kultur ein und setzt sich intensiv mit dem Verein und der Region auseinander.

Beim BVB hat sich Jude Bellingham in die Herzen der Fans katapultiert. Foto: dpa

Der Engländer ist nicht nur sportlich eine große Bereicherung. Er begeistert nach nur einem Jahr auch mit einer immensen Identifikation mit dem Verein.

Sein langfristiger Vertrag wurde am Tag seiner Volljährigkeit noch einmal verlängert. Nun verdeutlicht Bellingham erneut, dass er sich mit Haut und Haaren in das Abenteuer BVB gestürzt hat.

Bellingham spricht über Dortmund

„Dortmund steht in der Fußballwelt für Leidenschaft“, sagt der 18-Jährige in einem Kurzfilm von „EA Sports FIFA“. „Die Kultur fühlt sich ganz anders an als dort, wo ich herkomme. Aber ich glaube, ich habe sie aufgesogen, wie den Fußball hier.“

„Ich will so viel Deutsch lernen, wie ich kann. Ich will raus, alles erkunden und mich als Teil der Stadt fühlen. Nicht nur als Teil des Vereins.“ Bellingham hat in Dortmund offenbar eine neue Heimat gefunden und schürt die Hoffnungen der Fans auf einen langen Verbleib.

Alle sind sich einig: Nicht nur sportlich wäre das ein großer Gewinn für den BVB. Und für die Fans wäre es Balsam auf eine geschundene Seele.