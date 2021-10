Erling Haaland: ManCity will ihn unbedingt – und hofft nun auf DIESEN Joker

Manchester City will Erling Haaland unbedingt. Der Sturm-Star von Borussia Dortmund steht beim englischen Meister ganz oben auf dem Zettel.

Doch im Kampf um Erling Haaland haben die „Citizens“ enorme Konkurrenz. Um sich dennoch durchzusetzen, bietet nun eine Vereinslegende seine Hilfe an.

Erling Haaland: Lotst ihn diese Clublegende nach Manchester?

City, Real Madrid, Paris St. Germain, Manchester United – die Liste der europäischen Topklubs, mit denen der Norweger in Verbindung gebracht wird, ist lang. Wegen ihrer Finanzstärke gelten ManCity und PSG als große Favoriten.

Das ist Erling Haaland:

Geboren am 21. Juli 2000 in Leeds/England

Begann seine Karriere bei Bryne FK

Anschließend wechselte er zu Molde

Endgültig ging sein Stern aber bei RB Salzburg auf

Mit seinen Treffern in der Champions League machte er auf sich aufmerksam

Borussia Dortmund erhielt Anfang 2020 den Zuschlag für 20 Millionen Euro

Doch nur aufs Geld will sich zumindest das englische Schwergewicht nicht verlassen. Manchester könnte ein weiteres Ass im Ärmel haben: Klublegende Shaun Goater. Der ehemalige Stürmer spielte von 1998 bis 2003 für die „Skyblues“.

Shaun Goater bietet ManCity seine Hilfe an. Foto: imago images/Shutterstock

Drei Jahre lang kickte an seiner Seite auch ein gewisser Alf-Inge Haaland – der Vater von BVB-Stürmer Erling. Genau diesen Fakt will Goater nutzen. „Wenn Manchester mich braucht, um mit Alf zu sprechen, werde ich tun, was ich kann“, zitiert die „Sun“ den 51-Jährigen.

Neben Star-Berater Mino Raiola mischt auch Haalands Vater in den Verhandlungen seines Sohnes kräftig mit. Ein gutes Wort bei ihm einzulegen könnte da sicherlich nicht schaden.

Das sagt City-Legende Goater über Haaland

Von den Fähigkeiten des Dortmund-Stürmers ist Goater jedenfalls begeistert. „Er wäre ein außergewöhnlicher Kauf. Er ist jung und seine Torquote in Europa ist phänomenal“, schwärmt er. „Ich denke, dass er sich leicht an die Premier League anpassen würde.“

Haalands Vertrag bei Borussia Dortmund soll eine Ausstiegsklausel besitzen, die es ihm 2022 erlaubt, für 75 Millionen Euro zu wechseln. Zuletzt hatte der DFB-Pokalsieger allerdings immer wieder betont, alle Möglichkeiten ausloten zu wollen, den Stürmer zu halten. (mh)