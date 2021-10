Mats Hummels macht Fans mit Ankündigung verrückt – „Wir warten schon lange darauf“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Der „Internetshutdown“ ist auch an den Fußballspielern des BVB nicht spurlos vorbeigegangen. Am Montagabend waren Facebook, Instagram und Whatsapp stundenlang nicht erreichbar.

Millionen Nutzer konnten weltweit nicht auf die Dienste zugreifen. So ging es auch BVB-Star Mats Hummels. Der Verteidiger reagierte mit einer scherzhaften Ankündigung – versetzte seine Fans damit allerdings in helle Aufregung.

Mats Hummels: Internetshutdown treibt BVB-Star in den Wahnsinn

Gegen 18 Uhr deutscher Zeit nahm das Unheil seinen Lauf. Wer auf Whatsapp kommunizieren wollte, konnte keine Nachrichten verschicken, Facebook zeigte lediglich eine Fehlermeldung an und bei Instagram wurde der Newsfeed nicht mehr aktualisiert.

Das ist Mats Hummels:

Mats Julian Hummels wurde am 16. Dezember 1988 in Bergisch Gladbach geboren

Mats Hummels spielt derzeit für Borussia Dortmund

Zuvor kickte er bereits für den FC Bayern München

Mats Hummels wurde 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister

Schwierige Zeiten auch für die Fußballer, die heutzutage vor allem bei Instagram vertreten sind. Hummels schien die Panne besonders zu stören.

Wenn das so weiter geht hab ich heute Abend noch einen TikTok-Account. — Mats Hummels (@matshummels) October 4, 2021

„Wenn das so weiter geht, hab‘ ich heute Abend noch einen TikTok-Account“, verkündete der 32-Jährige scherzhaft auf Twitter. Eine durchaus kuriose These, immerhin hatte Hummels mal in einem Podcast verraten, dass er die Plattform „bescheuert“ finde.

Fans wollen, dass Hummels seine Ankündigung wahr macht

Doch seine Fans hätten sich offenbar sehr gefreut, hätte der Dortmund-Star seine Ankündigung wahr gemacht. „Mach bitte“, antwortet ein User. „Wenn du das machst, wünsche ich mir ein neues Hummels-Trikot zu Weihnachten“, kommentiert ein anderer. „Wir warten schon lange darauf“, heißt es in einer weiteren Antwort.

Auch Hummels‘ Kumpel Thomas Müller meldete sich zu Wort: „Ich hab‘ schon einen“, versuchte der Bayern-Star Überzeugungsarbeit zu leisten. Gewirkt hat der viele Zuspruch allerdings nicht. Einen offiziellen Hummels-TikTok-Account sucht man weiterhin vergebens.

Wie er seine Langweile stattdessen bekämpfte, ist nicht überliefert. Hummels ist zu Beginn der Woche nicht zur Nationalmannschaft gereist, sondern in Dortmund geblieben. Dort soll er seine Knieprobleme auskurieren. (mh)