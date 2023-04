Wetter in NRW vor krasser Wende – Experte warnt vor „Trog“

Bald ist der launische April vorbei – und die Hoffnung, dass der Frühling endlich Einzug hält, wird immer größer. Doch die Winterjacke kann noch nicht final in den Keller verfrachtet werden – die Achterbahnfahrt beim Wetter in NRW geht weiter.

Zwar können wir uns am Samstag (22. April) vielerorts noch auf einige Sonnenstunden und frühlingshafte Temperaturen freuen. Doch bereits am Sonntag (23. April) nimmt das Wetter in NRW schon wieder ordentlich an Fahrt auf.

Wetter in NRW: Erst Sonnenschein – dann Talfahrt!

Wer kann, sollte die Sonne am heutigen Samstag noch ausnutzen. Denn Nordrhein-Westfalen macht sich wettertechnisch bereits wieder auf eine ordentliche Talfahrt gefasst, die neben Gewittern sogar nochmal Schnee für uns bereit halten könnte.

Schon am Sonntagnachmittag soll es hierzulande zur irren Wende kommen. Ein Tiefdrucksystem zwischen England und Skandinavien soll sich dann über ganz Deutschland ausdehnen und für feucht-warmes Wetter sorgen. Heißt konkret: Zwar bleiben uns auch am Sonntag noch Temperaturen von 14 bis 18 Grad erhalten. Doch im Tagesverlauf nimmt die Wahrscheinlichkeit für Schauer zu. Auch kräftige Gewitter seien in einigen Regionen möglich.

Mit einem Mix aus Sonne und Wolken geht es auch am Montag (23. April) im Westen weiter. Kurze Gewitter können uns auch zum Wochenanfang wieder auf Trab halten. Ähnliches beschwert uns das Wetter auch am Dienstag (24. April). Um das Chaos perfekt zu machen, sei hier laut aktuellen Prognosen sogar erneut Schnee möglich. Dies dürfte allerdings nur das Hochsauerland betreffen.

„Trog“ bringt heftigen Wettersturz

Noch größeres Unheil droht uns dann allerdings zur Mitte der Woche. In der Nacht auf Mittwoch (25. April) dehnt sich von Norden ein sogenannter Trog nach Süden aus und prallt auf die noch feucht-warmen Luftmassen. Tröge sorgen in der Regel für heftige Wetterstürze. Meist kommt es hier verstärkt zu Schauern und gegebenenfalls zu stürmischen Winden und einzelnen Gewittern.

Temperaturen der kommenden Tage:

Samstag, 22. April: 15 bis 18 Grad

Sonntag, 23. April: Bis zu 18 Grad, Tiefstwerte zwischen 9 und 6 Grad

Montag, 24. April: 7 bis 14 Grad

Dienstag, 25. April: Werte bis zu 14 Grad

Ob das Wetter in NRW uns Anfang Mai dann endlich die lang ersehnte Frühlingswärme beschert, ist weiterhin ungewiss. Zwar spitzt sich die Extremwetterlage in anderen Teilen Europas wie in Spanien und Portugal weiterhin zu und sorgt für Rekordwerte von bis zu 40 Grad. Doch hierzulande ist auch laut einer aktuellen Prognose von Meteorologe Dominik Jung nicht so schnell mit einem Frühlings-Durchbruch zu rechnen.