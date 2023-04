Wetter in NRW: Experte warnt mit Schreckens-Prognose – „Steil bergab“

Frühlingsfreunde müssen in diesen Tagen ganz stark sein. Das Wetter in NRW kommt einfach nicht richtig in Fahrt. Jetzt folgt die nächste Hiobsbotschaft.

Der April, der macht, was er will: Wer sich in diesen Tagen den Frühling herbeisehnt, wird nur kurz Freude an dem Wetter in NRW haben. „Freitag und Samstag werden warm, danach geht’s steil bergab“, prophezeit uns Wetter-Experte Dominik Jung in einem Youtube-Video auf dem Kanal von „wetter.net“.

Wetter in NRW bringt uns kurz den Frühling

Immerhin: Das anstehende Wochenende können Sonnenanbeter also nochmal richtig ausnutzen – zumindest bis zum Samstag. Auch Freitag (21. April) soll es, wie angekündigt, sehr freundlich werden. „Es kommt die Sonne raus. Zum Teil bis 18 bis 19 Grad. Hier am Oberrhein ein richtig schöner Frühlingstag, auch hier im norddeutschen Raum, 16, 17, 18 Grad. Anfangs noch letzte Schauer im Westen. Danach beruhigt sich die Wetterlage“, weiß Dominik Jung.

Und es wird noch besser: Der Samstag legt temperaturtechnisch eine Schippe drauf! 21 bis 23 Grad sagt uns der Diplom-Meteorologe für den Tag voraus. Jung: „Ob wir die 25 Grad erreichen werden, ist weiterhin noch ziemlich unsicher. Das wäre dann tatsächlich der erste Sommertag des Jahres.“

Ab Sonntag geht es bergab

Sonnenanbeter sollten also die nächsten zwei Tage gut nutzen, um sich ihre Portion Vitamin D zu sichern – danach war es das nämlich erst einmal mit eitel Sonnenschein. Für Sonntag sagt Jung Regenschauer und Graupelschauer voraus. „Und die Temperaturen von 20 Grad sind schon nicht mehr in Sichtweise. Plus zehn, plus 16 Grad werden am Sonntag nur noch erwartet.“ Puh!

Und für alle die glauben, weil es jetzt stramm auf den Mai zugeht, dass sich das Wetter in NRW endlich bessern würde, die sollten ihre Winterjacke besser noch in greifbarer Nähe behalten. Der Montag bleibt wechselhaft – kurze Gewitter nicht ausgeschlossen! „Am Dienstag wird es noch kälter werden“, erklärt Jung. Von maximal sechs bis elf Grad ist die Rede.

Wetter in NRW: Es geht durchwachsen weiter

Und die ganze nächste Woche lang geht es durchwachsen weiter. „Also der Frühling, er kommt nicht so wirklich auf Touren“, resümiert der Wetter-Experte. Liebe Frühlings-Freunde, ihr müsst also wirklich gaaanz stark sein…