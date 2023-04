Wetter in NRW: Experte zerstört Frühlingshoffnung – „Sehr, sehr unangenehm“

Bittere Nachrichten für das Wetter in NRW! Ein Experte kündigt nach dem ersten „Kälte-Ei“ in dieser Woche gleich den nächsten Wintereinbruch an.

+++ Wetter in NRW: Experte muss Prognose umwerfen – „Hat sich ziemlich gewandelt“ +++

Das Wetter in NRW will sich einfach nicht richtig auf Frühling einstimmten. Am Wochenende kommt erneut kalte Luft daher und es könnte in Teilen von NRW sogar wieder weiß werden.

Wetter in NRW: Nächster Kälteeinbruch

Am Wochenende wird es fast sommerlich warm, doch schon kurz danach folgt der nächste Kälteeinbruch. „Er lässt einfach nicht locker, der Spätwinter“, sagt auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Aber zunächst zum Sonntag: Das könnte nicht nur der wärmste Tag der Woche werden, sondern vielleicht auch des bisherigen Jahres, macht der Experte Hoffnung.

Die Temperaturen der nächsten Tage:

Donnerstag: 8-12 Grad (im Bergland 5 Grad), nachts 3-6 Grad (1 Grad)

Freitag: 15-18 Grad (13 Grad), nachts 7-11 Grad (5 Grad)

Samstag: 17-22 Grad, nachts 7-10 Grad (5 Grad)

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

21 Grad und ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet uns – perfektes Wetter für einen Ausflug. Mit dem sommerlichen Wetter ist aber schon am Sonntag wieder Schluss. Es werden nur noch knapp über 14 Grad und dann ziehen auch schon wieder die nächsten Regenschauer heran. „Es wird nass“, bemerkt Jung.

Düstere Aussichten

Auch am Montag geht es wechselhaft weiter, mitunter sogar mit kleineren Gewittern oder Graupelschauern. Und am Dienstag bricht erneut Kälte ein. Nicht mal die Zehn-Grad-Marke kann da noch geknackt werden und Wolken versperren der Sonne die Sicht. Dienstag und Mittwoch wären sogar wieder Schneefällen bis in tiefe Lagen drin. Zudem wird es windig. „Sehr, sehr unangenehm“, beurteilt der Experte die Situation.

Doch keine Sorge, dabei bleibt es nicht. Zum Monatsende hin kann es nämlich wieder freundlicher, wärmer und auch trockener werden. Dann wären sogar erneut über 20 Grad drin, freut sich Jung schon. Also nicht verzagen.

Mehr Wetter-News von Dominik Jung gibt’s zum Nachschauen im YouTube-Kanal von „wetter.net“.