Wetter in NRW: Fiese Überraschung lauert – Experten warnen vor Gefahr

Ach du dickes Ei! Beim Blick auf die Wetter-Karte für NRW entdecken wir aktuell ein verspätetes Ostergeschenk. Auf diese Überraschung hätten wir allerdings verzichten können.

Denn eigentlich hatten wir uns in dieser Woche auf warmes, frühlingshaftes Wetter in NRW eingestellt (mehr hier). Doch stattdessen rollt jetzt laut Dominik Jung ein „Kälte-Ei“ auf uns zu. Doch es gibt auch einen Hoffnungsschimmer.

Wetter in NRW: „Kälte-Ei“ als Spielverderber

Eigentlich hatte der Wetter-Experte uns schon auf ein sattes Frühlingshoch in dieser Woche vorbereitet. Doch am Samstag (15. April) deutete sich bereits an, dass ein Tief da womöglich noch ein Wörtchen mitzureden haben könnte (mehr hier). Und genau das scheint sich jetzt zu bewahrheiten.

Bis Mittwoch (19. April) sollen die Temperaturen noch langsam ansteigen. Doch in der Nacht auf Donnerstag folgt die kalte Dusche. Das sogenannte Kälte-Ei lässt die Temperaturen mächtig purzeln und bringt zudem Niederschläge mit sich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sogar vor Schnee, Bodenfrost und entsprechende Glättegefahr in höheren Lagen von NRW.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Montag: 13 bis 16 Grad, nachts 5 bis 3 Grad

Dienstag: 12 bis 15 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Mittwoch: 14 bis 18 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 0 Grad

Herrliches Wochenende in Sicht

Doch so überraschend das Tief aus dem Osten auftaucht, so schnell soll es auch wieder abziehen. Nach einem ungemütlichen Donnerstag sollen die Temperaturen zum Ende der Woche wieder schnell steigen. Am Wochenende soll das Thermometer sogar wieder die 20-Grad-Marke knacken.

Laut Dominik Jung („wetter.net“) könnte uns am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein der wärmste Tag des bisherigen Jahres winken. „Aber wir müssen abwarten, was da passiert zum nächsten Wochenende“, warnte der Meteorologe. Denn „vielleicht kommt da noch einmal so ein Kälte-Ei vorbeigekullert.“ Das sei noch nicht hundertprozentig vorherzusagen.