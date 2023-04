Wetter in NRW: Experte kann es kaum fassen – „Stabiles Hoch“

Das Wetter in NRW lässt momentan zu wünschen übrig – zumindest, wenn man ein absoluter Frühlings-Fan ist. Denn von dem ist weit und breit nichts zu spüren. Im Gegenteil: Regen und kalte Temperaturen lassen aktuell viele Deutsche stöhnen. Dabei ist es doch Mitte April und viele fragen sich: Wann kommt er endlich, der Frühling?

Er kommt! Das prophezeit Wetter-Experte Dominik Jung in einem Video auf dem Youtube-Account von wetter.net. „Ganz sicher. Nächste Woche kommt, nach den führenden Wettermodellen, eine stabile Frühlingswetter-Lage auf Mitteleuropa und auf Deutschland zu. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad an. Und Samstag und Sonntag in einer Woche sind sogar 20 bis 25 Grad möglich“, so Jung. Beim Wetter in NRW ist es also vorbei mit den niedrigen Temperaturen und dem Spät-Winter. Tschüss Winterjacke, hallo Frühling!

Wetter in NRW: Frühling übt sich

Jung: „Hier im Westen, da übt der Frühling schon. Viel Sonnenschein am Freitag, 13 bis 16 Grad und auch der Samstag ist eigentlich im Westen sehr nett.“ Temperaturen von 13 bis 16 Grad sagt der Wetter-Experte uns voraus. Und auch am Sonntag soll die Sonne scheinen.

„Und dann beginnt die neue Wetterwoche. Mit der neuen Wetterwoche legt auch der Frühling so richtig los.“ Dabei soll es laut dem Diplom-Meteorologen reichlich Sonne und Temperaturen von 14 bis 23 Grad geben. Doch einen Wehrmutstropfen gibt es: „Es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Hier und da gibt es durchaus noch ein paar dichtere Wolken.“ Doch die Wetterlage sei „deutlich stabiler als noch in dieser Woche.“ Es werde immer wärmer.

Wetter in NRW: Kommt der erste Sommer-Tag?

Und das Wetter der kommenden Woche erreicht genau am Wochenende seinen absoluten Höhepunkt: Bis zu 26 Grad sind drin! Samstag und Sonntag könnten die beiden ersten Sommertage in 2023 werden. Jung: „Es geht doch. Ein stabiles Hoch legt sich genau über Mitteleuropa“.