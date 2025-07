Ausnahmezustand am Flughafen Düsseldorf – an diesem Ferientag wird es besonders heftig

Der Flughafen Düsseldorf erwartet in den Sommerferien vom 11. Juli bis 26. August rund 3,4 Millionen Passagiere. Das entspricht einem Anstieg von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Über 220.000 Fluggäste erwartet man allein am ersten Ferienwochenende. Der verkehrsreichste Tag zu Ferienbeginn wird der Sonntag mit etwa 76.000 Reisenden, wie der Flughafen Düsseldorf in einer Pressemitteilung berichtet.

Reisen mit steigender Nachfrage

„Wir freuen uns über die hohe Nachfrage und den Wunsch vieler Menschen nach Reisen, Erholung und Erlebnissen“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf. Er unterstreicht: „Gerade in bewegten Zeiten gewinnt das Reisen eine besondere Bedeutung – es schafft Abstand, verbindet Menschen und öffnet den Blick für Neues.“

Um den Passagieren einen entspannten Start in die Ferien zu ermöglichen, bereitet sich der Flughafen Düsseldorf umfassend vor. Nach stabilen Abläufen zu Ostern und Pfingsten richten sich Kapazitäts- und Ressourcenplanungen aller Partner an den erwarteten Spitzenwerten aus. Eine enge Abstimmung zwischen dem Flughafen, Airlines und Abfertigungsdiensten sorgt für reibungslose Prozesse, wie in einer Pressemitteilung erklärt wird.

Der Flughafen Düsseldorf setzt verstärkt auf innovative Konzepte, um den steigenden Reisebedarf zu bewältigen. DUSgateway, ein kostenloses Buchungssystem für Zeitfenster an der Sicherheitskontrolle, findet besonders in der Ferienzeit großen Zuspruch. Damit wird die Abfertigung effizienter und Passagiere können Wartezeiten besser planen.

Flughafen Düsseldorf: Digitale Technologien im Fokus

Zusätzlich erleichtert das Self-Bag-Drop-System die Gepäckaufgabe. Über elf Airlines, darunter Lufthansa, Eurowings und easyJet, bieten diesen Service bereits an. Mehr als die Hälfte der Passagiere nutzt inzwischen diese Möglichkeit. In den kommenden Monaten wird man das System um weitere Fluggesellschaften erweitern, um noch mehr Komfort für Reisende am Flughafen Düsseldorf zu bieten.

Mit optimierten Prozessen, digitalen Innovationen und einer engen Zusammenarbeit aller Partner schafft der Flughafen Düsseldorf ideale Voraussetzungen, um die steigende Nachfrage nach Reisen während der Ferien optimal zu bewältigen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.