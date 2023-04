Wetter in NRW: Unheimliche Prognose! Folgt im Sommer das böse Erwachen?

Der April, der April, der macht was er will! Und besser könnte dieses Sprichwort auf das Wetter in NRW aktuell nicht passen. Den einen Tag bringt es uns Sonne satt, sodass die Frühlingsgefühle direkt bei uns einschlagen. Am nächsten Tag bleibt der Himmel wiederum nur grau und beschert uns nasse Füße.

Doch das eigentliche Sorgenkind könnte in diesem Jahr der Sommer werden, wenn man aktuellen Prognosen zum Wetter in NRW Glauben schenken darf. Denn dieses Jahr steht das Marsjahr an – und das hält einiges für uns bereit.

Wetter in NRW: Wird der Frühling trocken und kalt?

Wer bislang noch nicht vom hundertjährigen Kalender gehört hat, der kann jetzt etwas lernen. Der hundertjährige Kalender ist eine Zusammenstellung von Wettervorhersagen. Der Hundertjährige Kalender steht in einer Tradition von Bauernkalendern (Volkskalendern) und agrarischen Lunarkalendern, die sich auf das ausgehende Mittelalter zurückführen lassen. Neben dem Wetter werden auch noch weitere Vorhersagen festgelegt, etwa für Anbau, Unwetter, Ungeziefer, Fische und Krankheiten.

Normalerweise gehen die Vorhersagen des hundertjährigen Kalenders von März bis März des Folgejahres. Aus praktischen Gründen wird der Kalender jedoch oft auf das klassische Kalenderjahr ausgeweitet.

Und mag man der Prognose des hundertjährigen Kalenders für den Frühling glauben, so wird er in diesem Jahr trocken und kalt sein. Nicht nur für unsere Frühlingsgefühle, vor allem für die Natur könnte das fatale Folgen und große Schäden für Gras und Pflanzen bedeuten.

Prognose für den Sommer schockiert

Doch schlimmer könnte es dann im Sommer kommen, wenn man dem hundertjährigen Kalender Glauben schenken darf. Der sagt ein Marsjahr voraus und das dürfte den heißesten Sommer überhaupt bedeuten. Da werden direkt Erinnerungen an den Sommer vor einigen Jahren wach, in dem Temperaturen von zum Teil sogar über 40 Grad an der Tagesordnung waren. Nicht mal die Nächte brachten uns Abkühlung und damit Erlösung.

Die Hitze hatte ebenfalls verheerende Folgen für die Natur! Denn je heißer die Temperaturen, umso höher die Wahrscheinlichkeit für Waldbrände. Sind wir und die Natur in diesem Jahr also wieder in Gefahr?

Eindeutig lässt sich das noch nicht beantworten, denn laut Meteorologen ist eine Wetter-Prognose über zwei Wochen hinaus nahezu möglich. Außerdem ist der hundertjährige Kalender nicht wissenschaftlich begründet. Um also wirklich zu erfahren, wie das Wetter in NRW im Sommer werden wird, müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass der Sommer doch angenehmer werden wird, als es der hundertjährige Kalender verheißt.