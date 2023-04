Wetter in NRW: Experte ist sich sicher! „Jetzt kommt der große Wettersturz“

Pünktlich zum Osterfest zeigte sich das Wetter in NRW und großen Teilen Deutschlands von seiner frühlingshaften Seite. Gerade am Ostermontag kratzten die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein stellenweise schon an der 20-Grad-Marke.

Doch offenbar war das nur ein kurzes Frühlings-Intermezzo. „Jetzt kommt der große Wettersturz“, kündigt Diplom-Meteorologe Dominik Jung (wetter.net) an. Er sagt kühleres und wechselhafteres Wetter voraus. Grund dafür sind mehrere Tiefdruckgebiete, die über Mitteleuropa hinwegziehen – und damit auch dunkle Wolken nach NRW bringen.

Wetter in NRW: Temperaturen sinken deutlich

Während Spanien und Portugal mit Temperaturen von bis zu 33 Grad Hitzerekorde brechen, ist von Frühlingswärme bei uns demnächst eher weniger zu sehen. Ab Mittwoch (12. April) zieht von Westen ein neues Starkregenband im Sturmböen heran. Die Temperaturen bleiben in NRW sinken ebenfalls ab – da dürfen wir uns schon freuen, wenn das Thermometer überhaupt zweistellige Werte anzeigt.

Laut Experte Dominik Jung müssen wir uns auf „typisches Aprilwetter“ einstellen: „Mal Sonnenschein, mal Wolken, mal einzelne Schauer – mittendrin auch kurz Blitz und Donner.“ Doch dieser Kälteschock ist glücklicherweise nur von kurzer Dauer.

Trendwende am Wochenende

Wie heißt es so schön? Im April spielt das Wetter wie es will – und zum Wochenende deutet sich das komplette Kontrastprogramm zum Temperatursturz an. Am Samstag strahlt laut Dominik Jung wieder die Sonne über NRW, es könnte wieder bis zu 17 Grad warm werden.

„Es wird immer wärmer. Es wird immer freundlicher“, so Jung. „Eine längere trockene Wetterphase könnte bevorstehen.“ Einige Prognosen sagen sogar Ausreißer in Richtung 25 Grad an – und das nur bei sehr wenigen vereinzelten Tröpfchen Niederschlag.

Na also, das wollen wir hören. Wer weiß? Vielleicht heizt der erste seinen Grill dieses Jahr sogar schon im April an.