Wetter in NRW: „Kälteschock“ ereilt den Süden – müssen wir uns jetzt auch warm anziehen?

Nach dem Winter sehnen viele Menschen in Deutschland endlich warme Temperaturen herbei. Während zu Monatsbeginn oftmals die Sonne rauskam, gibt es beim Wetter in NRW pünktlich nach den Osterfeiertagen eine Wetterwende.

Bisschen Frühling, Regenfront und ab Monatsmitte dann vielleicht sogar ein „Kältevorstoß“? Beim Blick auf das Wetter im Süden gibt es die Sorge, dass es tatsächlich auch in NRW im April plötzlich kalt wird.

Wetter in NRW: „Kälteschock“ ereilt den Süden

Bei der Prognose von Wetter-Experte Dominik Jung müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden, bis das Wetter in NRW heißer wird. Denn laut dem Meteorologen von „wetter.net“ könnte eine „eisig-kalte Höhenströmung“ auf Deutschland zukommen. Deutschland befinde sich in Europa aktuell „zwischen erster Hitzewelle und neuem Kälteschock“, denn ab Mitte April rechnet „der GFS-Lauf kurioserweise mit einem neuen Kältevorstoß“, so Jung.

„Schneeregenschauer, Graupelschauer“ sowie Minusgrade habe der „Kälteschock“ im Gepäck: So zumindest interpretiert Jung das Wetter-Modell für Mitte bis Ende April. „Der Winter will es scheinbar nochmal wissen.“ Ob das auch wirklich so eintritt, bleibt abzuwarten.

Wetter bleibt wechselhaft

Doch zunächst einmal ein Ausblick auf das Wetter in NRW für die Tage nach Ostern. Am Dienstag (11. April) ist es meist bewölkt und es fallen einzelne Schauer. Im Norden von Nordrhein-Westfalen kann es sogar zeitweise gewittern. Doch gebietsweise blinzelt auch mal die Sonne hervor. Mit 11 bis 14 Grad ist es recht mild, frischer Wind weht aus dem Westen. Aber es ist auch mit starken Böen zu rechnen.

Wechselhaft geht es auch die nächsten Tage weiter. Es lockert teilweise etwas auf, doch es gibt auch Schauer und kurze Gewitter. Die Temperaturen sind ähnlich wie die Tage zuvor bei 11 bis 14 Grad. Der Wind weht mäßig, zeitweise auch böig aus Südwest bis West. In Schauernähe ist wieder mit Sturmböen zu rechnen.

Ob wir uns dann aber zum Ende des Monats tatsächlich warm anziehen müssen, bleibt abzuwarten. Schließlich macht der April, was er will.