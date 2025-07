Experte wagt Prognose zur Rheinkirmes Düsseldorf – da wird jeder Besucher hellhörig

Am Freitag (11. Juli) – pünktlich zum Start der Sommerferien in NRW – beginnt auch die beliebte Rheinkirmes in Düsseldorf. Eine Woche lang, bis zum 18. Juli, können Besucher sich an zahlreichen Ständen und Attraktionen in der NRW-Landeshauptstadt amüsieren.

Doch nach den zuletzt wechselhaften Sommertagen in NRW – von Sonnenschein bei fast 40 Grad bis hin zu Regen und Wolken bei unter 20 Grad – kommt bei vielen Rheinkirmes-Besuchern nur eine Frage auf: Macht das Wetter zum Kirmes-Start mit oder fällt das Event in Düsseldorf ins Wasser?

Rheinkirmes in Düsseldorf startet

DER WESTEN hat bei dem Mann nachgefragt, der es wissen muss: Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Der Experte hat für uns einen Blick auf die Wetterprognose für das Eröffnungswochenende der Rheinkirmes geworfen – und verraten, worauf sich die Besucher vom 11. bis zum 13. Juli einstellen müssen.

„Wir sitzen zwischen den Stühlen im Rheinland“, erklärt Jung uns. Denn in NRW kollidieren zwei verschiedene Wetter-Modelle gegeneinander an: „Aus Westen ein Hoch, Sonne und Wärme – aus Osten ein Tief, Wolken und Schauer“, so der Experte. Was bedeutet das dann für die Mitte zwischen diesen Fronten – und damit auch für die Rheinkirmes?

Wie wird das Wetter am ersten Kirmes-Wochenende?

Der Freitag (11. Juli) kommt Jung zufolge sehr freundlich daher, mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolken. Dabei bleibt es größtenteils trocken, die Temperaturen klettern auf bis zu 24 Grad. Gute Bedingungen also für einen entspannten Start auf der Rheinkirmes.

Am Samstag (12. Juli) sieht es sogar noch vielversprechender aus: Bis zu 26 Grad können in Düsseldorf erreicht werden, ebenfalls bei einem Sonne-Wolken-Mix, der meist trockenes Wetter mit sich bringt.

Erst am Sonntag (13. Juli) könnte es schwierig werden. Dominik Jung hält kurze Schauer für „möglich“ – wagt aber dennoch eine Prognose: „Aktuell sieht es mir aber so aus, als würden die trockenen Phasen dominieren, nicht die nassen Phasen.“ Im besten Fall bekommen Rheinkirmes-Besucher auch am Sonntag rund 26 Grad und Sonnenschein ab.

Der Start der Düsseldorfer Rheinkirmes fällt also allem Anschein nach nicht ins Wasser – ganz im Gegenteil. Solides Sommer-Wetter erwartet die Besucher, ohne dass es dabei unangenehm heiß werden sollte. Da kann das Wochenende doch kommen!