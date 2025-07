Krasser Wandel beim Wetter in NRW? „Frühherbstliche Angelegenheit“

Vor einer Woche hielten die Menschen in NRW es noch fast nicht draußen aus, so hoch waren die Temperaturen. Von der krassen Hitzewelle ist seit einigen Tagen doch schon nicht mehr viel zu sehen: Mildere Temperaturen mit einigen Regenschauern prägen das Wetter in NRW.

Doch steht der nächste Umschwung nun schon wieder kurz bevor? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ erklärt, worauf die Menschen in NRW sich einstellen müssen.

Wetter in NRW: Nächster Umschwung im Anmarsch?

Schon zu Beginn seiner Prognose stellt der Wetter-Experte fest: Die Modelle scheinen sich nicht zu einigen. Noch vor einer Woche prognostizierte das GFS-Modell erneute Hitze. Davon ist in Deutschland gerade allerdings wenig zu sehen. Zwar sind die Temperaturen im Westen mit 26 Grad vergleichsweise hoch, doch im Osten und Norden des Landes herrscht bei sehr kühlen 16 bis 17 Grad teilweise Dauer- und Starkregen. „Also ziemlich ungemütlich“, so Jung.

Auch interessant: Experte wagt Prognose zur Rheinkirmes Düsseldorf – da wird jeder Besucher hellhörig

Das Wetter am Sonntag (13. Juli) soll in NRW laut „wetter.net“ trocken bleiben, mit Temperaturen bei rund 23 Grad. Im Norden und Osten hingegen soll es „insgesamt eine sehr nasse, frühherbstliche Angelegenheit“ werden, erklärt der Diplom-Meteorologe. Montag (14. Juli) rechnet der Experte mit 27 Grad im Westen und am Dienstag (15. Juli) mit 24 Grad. Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder?

Modelle sind sich uneinig

Anders sieht das allerdings beim „Deutschen Wetterdienst“ (DWD) aus. Hier werden für Sonntag (13. Juli) einige Regenschauer in NRW vorhergesagt – auch Gewitter und Starkregen bei 23 bis 26 Grad seien möglich. Bis Mittwoch (16. Juli) soll sich das Wetter laut DWD ähnlich bewölkt und regnerisch durchziehen. Für Montag (14. Juli) sagt der DWD Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad voraus, für Dienstag (15. Juli) sollen die Temperaturen in NRW zwischen 21 und 24 Grad erreichen. Es scheint, als ob die Modelle sich nicht einigen können. Daher könnte es auch beim Wetter in NRW fast ein bisschen herbstlich werden – zumindest was den Regen angeht.

Mehr Nachrichten:

Doch bringt die zweite Juli-Hälfte nochmal einen Wärme- und Hitze-Schub? Eine eindeutige Antwort scheinen die Modelle auch darauf nicht zu haben. Von weiterhin vergleichsweise kühlen Temperaturen bis zu erneuten Hitze-Wellen scheint alles dabei zu sein. „Da müssen wir einfach abwarten“, beschließt auch der Wetter-Experte.