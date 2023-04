Dortmund: An Ostern zur Kirmes? DAS musst du wissen

In Nordrhein-Westfalen startet jedes Jahr im Frühling die Kirmeszeit – so auch in Dortmund. Vor allem über die Ostertage gibt es viele Volksfeste. Ein Muss für alle Achterbahnfans und Adrenalinjunkies.

Für Kirmesgänger in Dortmund wird in den Osterferien auch in diesem Jahr die Kirmes am Fredenbaum stattfinden. Hier gibt es alle Infos, die du wissen musst:

Dortmund: Kirmes an Ostern

„Fredolino“ heißt die Kirmes neuerdings, die vom 1. April bis zum 16. April in der Innenstadt von Dortmund stattfindet. Auf die Besucher warten viele Fahrgeschäfte und Buden, an denen es etwas zu gewinnen gibt.

Neben 100 Stunden gibt es Attraktionen wie ein Riesenrand, eine Achterbahn, Autoscooter und viele weitere Fahrgeschäfte auf der Kirmes. Wann ist die Kirmes geöffnet? Hier sind die Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 14 Uhr bis 22 Uhr

Mittwoch von 14 Uhr bis 23 Uhr

Freitag und Samstag jeweils von 12 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag von 12 Uhr bis 22 Uhr

Auch an Ostermontag geöffnet

Und wer denkt, dass die Kirmes am Ostermontag (10. April) geschlossen hat, der irrt sich. Von 14 Uhr bis 23 Uhr haben Besucher dann die Möglichkeit, auch an Ostern auf die beliebte Dortmunder Kirmes zu gehen. Der Eintritt kostet pro Person einen Euro. Allerdings kommen noch Gebühren für die einzelnen Fahrgeschäfte hinzu. Jeden Mittwoch gibt es bei „Fredolino“ zudem einen Familientag mit 50 Prozent Rabatt auf alle Karussells.

Zu erreichen ist die Kirmes mit den Stadtbahnen U41 oder U45 an den Haltstellen Fredenbaum oder Immermannstraße. Bis kurz vor Mitternacht fahren die Bahnen. Autofahrer können am Baumarkt Poco, Eisenhüttenweg 11 parken.

Am 8. und 15. April lohnt es sich zudem ganz besonders, zu „Fredolino“ nach Dortmund zu gehen. An beiden Samstagen nämlich steht ein Feuerwerk auf dem Programm. Für Jung und Alt sicherlich ein tolles Erlebnis.