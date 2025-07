FISU University Games – so kommst du den Veranstaltungen in Essen und Mülheim

Essen wird 2025 zum Zentrum der World University Games, während auch Mülheim wichtige Veranstaltungen ausrichten wird. Vom 16. bis 27. Juli treffen an Rhein und Ruhr Athletinnen und Athleten aus aller Welt zusammen.

In Essen beispielsweise begeistern Sportarten wie Tennis, Judo, Basketball und Turnen das Publikum. Wer das Auto stehen lassen will, um zu den Veranstaltungsorten zu kommen, kann auch die Ruhrbahn nehmen. Die verstärkt jetzt ihre Taktung rund um das Sport-Event.

Zusatzverkehr der Ruhrbahn in Essen und Mülheim

Die Anreise zu den Veranstaltungsstätten der World University Games ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Essen und Mülheim gut planbar. Von Essen Hbf erreicht man die Messe Essen, Grugahalle und den Grugapark mit der U11, alternativ mit der Tram 107. Letztere verkehrt auch zum Sportpark Am Hallo und ebenso zur Zeche Zollverein. Zum ETUF gelangt man per Schienenersatzverkehr der S6 bis Essen-Hügel. Vom Mülheimer Hbf fahren Busse Richtung Rathausmarkt und die Tram 112 zum Westenergie Stadion.

Damit alle Fans die Wettkampfstätten schnell erreichen, bietet die Ruhrbahn zusätzliche Fahrten an. Die U11 fährt ab dem 18. Juli abends ab 19 Uhr zwischen Berliner Platz und Messe West-Süd/Gruga im verstärkten Takt. Dennoch kann es voll werden. Besonders zu Konzerten im Grugapark am 21., 23. und 24. Juli warnt die Ruhrbahn vor starker Auslastung und bittet alle Gäste, die Hinweise des Servicepersonals zu beachten.

Sport und Kultur begeistern 2025 im Ruhrgebiet

Neben dem sportlichen Spektakel gibt es ein kreatives Rahmenprogramm. Das TRANSURBAN-Netzwerk verwandelt Essen in eine „City of Play“. Werke wie Lichtkunst und urbane Installationen sind an U-Bahnhöfen und Fahrzeugen zu sehen. Am Hauptbahnhof Essen eröffnet die Summer School am 17. Juli mit einem „Public Dinner“, Musik und Gesprächen über Kunst im Stadtraum.

Dank innovativer Aktionen und effizientem Verkehr stehen die World University Games für ein unvergessliches Erlebnis. Essen bietet packende Wettkämpfe an Orten wie der Grugahalle und der Messe. Auch Mülheim setzt mit Veranstaltungen wie im Westenergie Stadion starke Akzente.

