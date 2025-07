April-Wetter im Sommer? So trotzt du dem Umschwung mit Leichtigkeit!

Aktuell herrscht in ganz Deutschland ein wahres Auf und Ab mit dem Wetter. Noch vor einer Woche hat beinahe die gesamte Republik bei über 35 Grad geschwitzt. Und diese Woche? Diese Wochen mussten vielerorts die Menschen wieder eine Jacke aus dem Schrank holen.

Während es am 1. Juli teilweise an der 37-Grad-Marke kratze, waren es am 11. Juli nur noch um die 20 Grad – ein Temperaturunterschied von etwa 17 Grad! Für viele ist das gerade in den Sommermonaten eine zusätzliche Belastung. Doch was machen Wetterfühlige bei solch extremen Temperaturschwankungen? Wir haben für euch mal ein paar Tipps zusammengesammelt!

Das hilft gegen Wetterfühligkeit

Vorweg: Was ist überhaupt Wetterfühligkeit? Die AOK hat das Ganze auf den Punkt gebracht. „Von Wetterfühligkeit sind gesunde Menschen betroffen, deren Körper sich nicht so schnell an verändertes Wetter anpassen kann. Sie reagieren häufig mit körperlichen Symptomen und fühlen sich müde und antriebslos“, heißt es auf der Webseite. Im Klartext also: Gibt es einen großen Wetter-Umschwung treten Symptome wie Kopfschmerzen, Ermüdung, Schwindel, Konzentrationsprobleme oder Co. auf.

Vor allem ältere Menschen, Menschen mit Allergien oder chronischen Erkrankungen oder auch Frauen in den Wechseljahren sind davon betroffen. Doch was kann man nun genau dagegen machen? Zum einen ist es ganz wichtig, sich nicht zu Hause zu verkriechen – frische Luft ist das A und O. Auch wenn es nicht so super heiß ist, darf zudem das Trinken nicht vergessen werden. Hier gilt die Faustregel von etwa 1,5 bis 2 Liter pro Tag Wasser.

Alle Tipps auf einen Blick:

Draußen frische Luft tanken

Etwa 2 Liter pro Tag trinken

Ausreichende Bewegung (Sport)

Strukturierte Tagesabläufe

Auch diese Tipps sind hilfreich

Zudem ist es für den Körper gerade bei wechselnden Temperaturen gut, sich ausreichend zu bewegen. Regelmäßiger Sport ist immer gut, doch gerade bei wetterfühligen Menschen kann er zusätzlich etwas Gutes bewirken. Außerdem ist es auch ratsam, an kühleren Tagen immer mal wieder ordentlich die Wohnung durchzulüften. Auch ein gut strukturierter Tagesablauf entlastet den Körper zusätzlich bei extremen Wetter-Umschwüngen.

Gibt es Anzeichen über die oben genannten Symptome hinaus, ist es aber auch immer ratsam, einen Arzt noch mal aufzusuchen. Hier kann man gegebenenfalls noch mal genauer schauen, was einem fehlt.