Wetter in NRW: Heftige Gewitter im Anmarsch! Wetterdienst mit Warnung

Da braut sich was zusammen! Sonnenanbeter und Frühlingsfreunde müssen jetzt ganz stark sein – und die Regenjacke in greifbarer Nähe behalten. Beim Wetter in NRW knallt’s ordentlich. Der Wetterdienst warnt.

Ach du dickes Ei! Erst bremst das „Kälte-Ei“ den Frühling aus und jetzt auch das noch: Das Wetter in NRW verspricht am Freitag (21. April) teils heftige Gewitter. Dabei sind für den Tag eigentlich frühlingsähnliche Temperaturen bis zu 20 Grad vorgesehen. Doch vom Schmuddelwetter verschont, bleiben wir trotzdem nicht.

Wetter in NRW: Auch Hagel ist möglich

Da nimmt der Frühling endlich mal ein bisschen Fahrt auf – und dann wird er auch gleich schon wieder ausgebremst. Wie der Deutsche Wetterdienst in seiner Vorhersage für den Freitag bekanntgibt, können in NRW ab dem Freitagnachmittag einzelne starke Gewitter mit stürmischen Böen um 70 km/h auftreten. Lokal sind sogar Sturmböen bis zu 85 km/h möglich! Hagel und Starkregen werden ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Im Norden von NRW kann es am Freitagmittag noch stark bewölkt und regnerisch sein, in anderen Teilen von NRW wird es eher heiter bis wolkig und es bleibt niederschlagsfrei. Im Verlauf des Nachmittags können zudem verstärkt Schauer und einzelne Gewitter auftreten – teils sogar mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel. In Gewitternähe sind einzelne Sturmböen nicht auszuschließen. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 15 bis 19 Grad.

Wetter in NRW: So wird die Nacht

In der Nacht auf den Samstag (22. April) ist es wechselnd bewölkt, zunächst sind noch einzelne Schauer und Gewitter möglich. In der zweiten Nachthälfte bleibt es regenfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 11 und 7 Grad, in höheren Lagen bis 4 Grad – Frühling sieht anders aus…