Wetter in NRW: Expertin warnt vor Wüstentag! „Ordentliche Belastung“

Nachdem es in den vergangenen Tagen etwas durchwachsen in NRW zuging, schlägt das Wetter nun voll um. Der Sommer ist endlich angekommen! Das heißt aber auch wieder für viele: schwitzen und ein schattiges Plätzchen in der Stadt oder auf dem Land suchen.

Doch auf was müssen sich die Menschen in NRW wirklich gefasst machen? In einem aktuellen Wetter-Clip von „wetter.net“ klärt Expertin Kathy Schrey ein wenig auf und verrät, dass in den kommenden Tagen ein Hoch für ordentlich Hitze sorgen wird…

„Ordentliche Hitze im Juni“

Vor allem am kommenden Sonntag (22. Juni) sollen in ganz Deutschland erste Rekordtemperaturen geknackt werden. „Das gibt dann landesweit Temperaturen über 30 Grad. Die Spitzenwerte liegen dann bei 36 Grad. […] Das ist schon eine ordentliche Hitze im Juni“, erklärt die Wetter-Expertin Kathy Schrey.

Verantwortlich dafür ist das Hochdruckgebiet namens Cora, laut Schrey kann sich das „hier wunderbar entfalten“. So sorgen unter anderem trockene Luftmassen für ein ziemlich trockenes Wetter ohne Niederschlag in den kommenden Tagen. Am Freitag (20. Juni) bahnen sich diese hohen Temperaturen bereits an. Vor allem in NRW ist mit viel Sonnenschein bei Werten von bis zu 29 Grad zu rechnen. Samstag (21. Juni) geht es damit weiter – nur ein paar Wolken könnten für ein wenig Schatten sorgen bei bis zu 32 Grad.

Wetter-Expertin warnt

Sonntag ist dann auch in NRW die große Hitze endgültig angekommen. Bei bis zu 35 Grad heißt es für viele: schwitzen, schwitzen und noch mal schwitzen. Wetter-Expertin Kathy Schrey warnt jedoch. „Sommerlich, aber für den Körper schon eine ordentliche Belastung. Bei 35 Grad reden wir von einer Hitzebelastung. Umgangssprachlich sagt man auch im Wetter-Jargon ‚das ist ein Wüstentag‘“, erklärt sie weiter.

Doch wie können sich die Menschen in NRW und dem ganzen Land dagegen wappnen? Tipps der Expertin: Viel trinken, Mittagssonne meiden und nicht wirklich anstrengende Dinge machen. Du willst mehr Infos zur aktuellen Wetter-Lage in NRW und Umgebung? Dann schau beim Kanal „wetter.net“ vorbei.