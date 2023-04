Wetter in NRW: „Kälte-Ei“ sorgt für krasse Wende – Experte prophezeit Übles!

Ach du dickes Ei! Frühlingsfreunde müssen jetzt ganz, ganz stark sein – und die Winterjacke weiterhin in greifbarer Nähe behalten. Das Wetter in NRW wird nochmal ordentlich kalt.

Hiobsbotschaft für alle Sonnenanbeter: Das „Kälte-Ei“ bremst den Frühling aus! Dabei kam das Wetter in NRW doch bislang ohnehin nicht wirklich in Fahrt.

Wetter in NRW: Kaltlufttropfen zerstört Hoffnungen

„Ostern ist zwar vorbei, aber wir müssen trotzdem über ein Ei reden – und zwar über das ‚Kälte-Ei‘“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „Wetter.net“. Beziehungsweise über ein Höhentief oder auch über einen Kaltlufttropfen.

Und dieser Kaltlufttropfen macht alle Hoffnungen auf warme Frühlingstemperaturen zunichte. Am Mittwochabend (19. April) kullert das „Kälte-Ei“ über Deutschland hinweg. Doch was genau ist dieses „Kälte-Ei“ eigentlich? Jung: „Das ist viel Kälte in großer Höhe, in 5,5 Kilometern Höhe zum Teil unter minus 30 Grad. Aber auch in 1.500 Metern. Da kommt dieses ‚Kälte-Ei‘ vorüber gezogen und das ist ein Höhentief und dieses Höhentief kann man auf der Bodenwetterkarte überhaupt nicht sehen. Und deswegen schaut man sich die Höhenwetterkarte an. Und dieses Höhentief hat eben auch Einfluss auf unser Wetter, obwohl wir eigentlich ein Hoch über uns haben, sorgt dieses Höhentief dafür, dass es vielleicht Wolken gibt und zum Teil eben auch Regen.“

Auch das Wochenende erhält einen Dämpfer

Puh, da müssen Frühlings-Liebhaber also ganz tief durchatmen. In mittleren und höheren Lagen kann es sogar nochmal zu Schneeregen oder Schnee kommen! „Und dieses ‚Kälte-Ei‘ bremst aktuell unseren Frühling hier in Deutschland aus“, weiß Jung.

Die Wetterlage am Mittwoch also: Viele Wolken, teilweise Regen. Und auch die groß angekündigte Wärme zum Freitag und Samstag ist deutlich reduziert worden. „Die 25-Grad-Marke wird eine knappe Kiste werden am Freitag und am Samstag. Da wird es wohl nicht ganz reichen für“, prophezeit der Wetter-Experte zu der Lage in NRW und ganz Deutschland.