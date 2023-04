Wetter in NRW: Experte muss Prognose umwerfen – „Hat sich ziemlich gewandelt“

Der April, der macht, was er will: Das Wetter in NRW könnte aktuell wahrlich besser sein. Der Frühling lässt noch auf sich warten, da sehnen einige schon den Sommer herbei. Doch bis dahin dauert es noch einige Wochen.

Wie jedes Jahr geben Experten aber schon frühzeitig eine Prognose ab, wie das Wetter in NRW denn im Sommer so werden könnte. Doch so genau hervorsagen, können das auch die besten Wetter-Experten nicht – selbst Diplom-Meteorologe Dominik Jung musste seine Prognose jetzt umwerfen.

„Bei der neusten Sommer-Prognose wurde jetzt wieder ein bisschen nach oben gerechnet“, erklärt Jung in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetternet“. Im Vergleich zum neuen Klima-Mittel der Jahre 1991 bis 2020 sollen es ein bis zwei Grad wärmer werden. „Und da würden wir schon wieder in Richtung Wärme- oder gar Hitze-Sommer 2023 gehen.“ Das ist nur der aktuelle Trend. Aber auch das europäische Wettermodell hat nachgelegt.

„Und die Juni-Entwicklung nach dem europäischen Wettermodell hat sich ziemlich gewandelt. Wir sehen hier die Niederschlagsabweichung. Der Juni könnte in weiten Landesteilen deutlich zu wenig Niederschlag bringen. Das ist die neuste Prognose“, betont Jung.

Wetter in NRW: Heißer Juli erwartet

Nicht nur der Juni, sondern auch der Juli soll durchaus ziemlich trocken ausfallen – besonders im süddeutschen Raum. Die Juli-Prognose sieht eine Abweichung von bis zu 1,5 Grad über den langjährigen Klima-Mittel vor – vor allem in der Mitte und im Süden von Deutschland. Im Norden sollen es demnach 0,5 bis 1 Grad zu warm werden.

Jung: „Der Juli könnte durchaus so ein Kandidat sein für einen sehr warmen Monat. Vielleicht sogar für einen heißen Monat im kommenden Sommer 2023 mit recht viel Trockenheit auch hier im Westen des Landes.“ Und auch für den August werden vereinzelt sehr trockene Regionen, besonders im Westen und Südosten, prophezeit. Der Rest von Deutschland bleibt ausgeglichen. Insgesamt sieht das Wettermodell einen sehr warmen und trockenen Sommer vor – auch, wenn man es angesichts der aktuellen Temperaturen wohl kaum glauben mag.