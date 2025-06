Marvel: Entscheidung sorgt für Wirbel – Fans wurde das Gegenteil versprochen

Marvel und Rechteinhaber Disney sorgen aktuell für Überraschung in der Filmwelt. Bisher plante man drei große Kino-Produktionen für 2028, doch die neuesten Entwicklungen lassen Fans gespannt aufhorchen.

Doch jetzt sicherte sich Marvel ein weiteres Kinostart-Datum – im Dezember 2028. Das wäre an sich nicht verwunderlich. Doch erst kürzlich hatte man den Fans eigentlich etwas ganz anderes versprochen. Verfällt man nun wieder in alte Muster?

Marvel plant vier Filme für 2028

Laut dem Branchenmagazin „Variety“ plant Marvel zusätzlich zu den bereits terminierten Filmen im Februar, Mai und November 2028 die Veröffentlichung eines vierten Spielfilms im Dezember. Worum es sich bei diesem noch nicht betitelten Projekt handelt, bleibt unklar. Doch die Entscheidung überrascht, denn Disney-CEO Bob Iger hatte erst im Mai erklärt, dass Marvel „den Fokus verloren habe“, indem das Studio zu viele Projekte gleichzeitig vorangetrieben habe.

„Wir alle wissen, dass in unserem Eifer, unsere Plattform mit mehr Inhalten zu füllen, wir all unsere kreativen Ressourcen ausgeschöpft haben – auch Marvel. Über die Zeit haben wir gelernt, dass Quantität nicht gleichbedeutend mit Qualität ist“, führte Iger in einem Gespräch mit Investoren aus. Mit einer stärkeren Konzentration auf weniger, aber hochwertigere Filme wolle Marvel die Fans zukünftig wieder überzeugen.

Marvels Zukunft nach der Multiverse Saga

Für die kommenden Jahre will Marvel die Anzahl der Kino-Produktionen laut Planungen deutlich reduzieren. Nach der Veröffentlichung von „The Fantastic Four: First Steps“, „Spider-Man: Brand New Day“ sowie den abschließenden Titeln „Avengers: Doomsday“ und „Avengers: Secret Wars“ – letzterer beendet 2027 offiziell die „Multiverse Saga“ – strebt das Studio neue Projekte an.

Im Fokus stehen dabei die X-Men, deren Rechte Disney 2019 mit der Übernahme von 20th Century Fox erwarb. Neben einer potenziellen „X-Men“-Einführung dürften Filme wie ein „Blade“-Reboot, ein dritter „Black Panther“-Film sowie eine Fortsetzung von „Fantastic Four“ den Marvel-Kalender auch nach 2027 füllen.

Unsicherheit über Marvels Veröffentlichungsplan

Es ist unklar, ob die vier angekündigten Filme tatsächlich wie geplant 2028 veröffentlicht werden. Disney verfolgt oft die Strategie, sich Starttermine langfristig zu sichern, auch wenn diese möglicherweise später verschoben werden. Ein prominentes Beispiel dafür ist der mehrfach verschobene Marvel-Film „Blade“, der erst kürzlich seinen geplanten Release-Termin im November 2025 an eine „Predator“-Produktion abtreten musste. Ähnliche Änderungen könnten auch 2028 notwendig werden, was die Wahrscheinlichkeit von vier Marvel-Filmen in einem Jahr weiter schmälert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.