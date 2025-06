Wetter in NRW: Hitze-Hammer ist erst der Anfang – schon bald kracht es gewaltig!

Du gehörst zu den Sonnenanbetern in NRW und liebst hohe Temperaturen? Dann gibt es für dich gute Neuigkeiten! Wetter-Experten erwarten nämlich einen echten Hitze-Hammer. „Da muss man schon richtig mit den Ohren wackeln, was da berechnet wird“, so Meteorologe Dominik Jung in einem Video von „wetter.net“.

Einem Freibad-Besuch und einer großen Portion Eis dürfte nichts mehr im Wege stehen – vor allem an diesem Wochenende. „Es scheint jetzt doch sehr warm zu werden“, erklärt der Experte. Am Sonntag (22. Juni) kann es in NRW sogar zu Temperaturen von bis zu 35 Grad geben. Doch wie lange hält die Hitze an?

Wetter in NRW: Hitze-Hammer ist erst der Anfang

Am Montag soll das Wetter in NRW ziemlich ähnlich werden, wie am Sonntag. Zum Abend hin könne es allerdings zu ersten Schauern und Gewittern kommen. Am Dienstag kühlt es dann vergleichsweise etwas ab.

In NRW rechnet der Wetter-Experte dann mit Temperaturen um die 25 Grad. Zudem könne man von Wärmegewittern und Hitzegewittern ausgehen. Der Experte ist sich grundsätzlich aber sicher: „Die Grundstruktur, die hält sich: Es ist sehr warm.“

Nach Gewitter: Temperaturen steigen schnell an

„Schon zum Mittwoch könnten die Temperaturen wieder deutlich anziehen“, so der Wetter-Experte weiter. Einige sagen für Deutschland sogar einen Jahrhundertsommer voraus. So bezeichnet man einen Sommer, in dem es über einen langen Zeitraum außergewöhnlich heiß und trocken ist.

Oft ist er auch mit einer Missernte verbunden. Er hat also Auswirkungen auf alle und bleibt im Gedächtnis (>>> hier mehr dazu erfahren). Ob es dieses Jahr tatsächlich zu einem solchen Szenario kommt, bleibt allerdings vorerst abzuwarten.