Wetter: „Jahrhundertsommer“ 2025 bahnt sich an – so heiß könnte es in Deutschland werden

Du liebst den Sommer, hohe Temperaturen und Sonnenschein? Dann könnte dieser Sommer deine Wünsche erfüllen oder gar übertreffen. Denn 2025 könnte es laut Wetter-Experten einen „Jahrhundertsommer“ geben.

So bezeichnet man einen Sommer, in dem es über einen langen Zeitraum außergewöhnlich heiß und trocken ist. Oft ist er auch mit einer Missernte verbunden. Er hat also Auswirkungen auf alle und bleibt im Gedächtnis. Die letzten „Jahrhundertsommer“ gab es 1976 und 2003 in Deutschland. Doch wie heiß könnte es 2025 werden?

Wetter: „Jahrhundertsommer“ bahnt sich an

Laut Wetter-Experten von „The Weather Channel“ deutet vieles auf einen „Jahrhundertsommer“ 2025 hin. „Die Prognosen sind sehr, sehr aggressiv und wir haben das trockenste Frühjahr der Messgeschichte“, erklärt Meteorologe Jan Schenk in einem Video. Er erklärt, dass seit Februar noch nie so wenig Regen gefallen sei.

„Dann gibt es immer zwei Möglichkeiten: Entweder es wird ein bisschen kühler im Sommer und es regnet. Oder es bleibt heiß und es wird wieder trocken.“ Er geht offenbar von der zweiten Option aus, nicht zuletzt deshalb, weil Deutschland seit den 1920er-Jahren um 1 bis 2 Grad über dem durchschnittlichen Klimawert liegt. Das zeigt: Die Erwärmung hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

SO heiß könnte es im Sommer werden

In einem weiteren Video gibt er die Frage, ob in Deutschland dieses Jahr die 40-Grad-Marke geknackt werden könnte, eine klare Antwort. „Ja, das ist sogar nicht ganz unwahrscheinlich“, erklärt er.

Die Wahrscheinlichkeit liegt laut Wetter-Experte aktuell bei 60 Prozent. Diese könnte allerdings noch weiter steigen. Abhängig ist das von der Referenztemperatur. Ob die 40 Grad in Deutschland tatsächlich geknackt werden, bleibt allerdings abzuwarten.