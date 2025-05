Wetter in NRW: Expertin rückt mit Prognose raus – Vatertag fällt ins Wasser!

Gerade zum Feiertag hoffen die meisten doch auf gutes Wetter, hat man hier endlich mal Zeit, vor die Tür zu gehen und seinen Freizeitaktivitäten nachzugehen. Und der nächste Feiertag steht unmittelbar bevor: Am 29. Mai ist Christi Himmelfahrt, vielen auch besser als Vatertag bekannt.

Schon jetzt zeigen die ersten Wetter-Modelle für NRW die ersten Prognosen an. Doch die gefallen nicht mal den Experten. Denn so wie es jetzt aussieht, wird der Vatertag ganz klar eine nasse Angelegenheit.

Wetter in NRW sackt ab

Schon diese Woche haben wir den Wetterumschwung deutlich gemerkt. Während wir uns in NRW am Mittwoch (21. Mai) noch über angenehme Temperaturen über 20 Grad und ordentlich Sonnenschein freuen konnten, sah das nur einen Tag später ganz anders aus. Grauer Himmel, Regen und deutlich kältere Temperaturen empfingen uns am Donnerstagmorgen.

Und an dieser Wetter-Wende soll sich in NRW wohl erst mal nichts ändern – zum großen Missfallen der Väter. Das Europäische Wetter-Modell sieht im Westen nämlich vorerst nur Regen und kältere Temperaturen vor.

SO geht es die nächsten Tage weiter

Die kalte Luft aus dem Norden macht uns jetzt vorerst auch im Westen das Leben schwer. Am Freitag (23. Mai) sind in NRW dann gerade mal maximal 14 Grad drin. Am Samstag und Sonntag klettern die Temperaturen immerhin ein paar Grad nach oben. Doch die 20-Grad-Marke wird vorerst nicht mehr geknackt. Grauer Himmel und Regen satt sind dann die bittere Realität.

Immerhin zum neuen Wochenstart ist uns dann ein Sonnentag vergönnt. Doch schon am Dienstag ziehen dann, den vorläufigen Prognosen zufolge, die Schauer über NRW. „Es gibt Schauer, es gibt Regen, und zwar landesweit“, bringt es Kathy Schrey vom Wetter-Kanal „wetter.net“ dann auch für den Vatertag auf den Punkt und überbringt die Hiobsbotschaft für alle Väter.