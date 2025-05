Wetter in NRW stürzt ab! Experte warnt: „Schwere Schäden“

„Das wird eine kritische Nacht werden zum Freitag!“ Wetter-Experte Dominik Jung nimmt bei dem, was auf NRW zukommt, am Donnerstagmorgen (22. Mai) kein Blatt vor den Mund.

Denn das Wetter in NRW stürzt noch einmal kräftig ab. Und das kann schlimme Folgen haben.

Experte warnt vor Wetter in NRW

Der Mai hat uns bislang ziemlich verwöhnt. Temperaturen im hohen zweistelligen Bereich, dazu wenig bis gar kein Regen. Sonnenanbeter kamen also bislang auf ihre Kosten. Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet.

Denn am Donnerstag hat es sich in NRW reichlich zugezogen. Und damit gehen auch die Temperaturen in den Keller. Tagsüber klettern die Werte in Hochlagen nur noch mit Mühe über die 10-Grad-Marke. In der Nacht auf Freitag wird es in Teilen von NRW sogar richtig kalt. Dann herrscht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, insbesondere im Süden und Osten des Landes, Bodenfrost! „Eine extrem kalte Nacht für einen 23. Mai“, urteilt Dominik Jung.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 12 bis 16 Grad, nachts 6 bis 2 Grad (Bergland 0 Grad)

Samstag: 16 bis 19 Grad, nachts 13 bis 10 Grad

Sonntag: 17 bis 21 Grad, nachts 12 bis 9 Grad

„Das heißt: Schwere Schäden sind möglich in der Natur, in der Landwirtschaft und vor allen Dingen auch im Weinbau. Da können die Weinreben erfrieren in der kommenden Nacht stellenweise“, warnt Dominik Jung Winzer in Deutschland. Gleiches gelte auch für Obstblüten. Landwirte und Hobbygärtner sollten also auf die zartesten ihrer Pflänzchen besonders achten.

Frost-Schock in NRW

Doch nicht nur die Temperaturen fallen merklich. Rund um das Wochenende kommen nach Wochen der Trockenheit auch langersehnten Niederschläge herunter.

