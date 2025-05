Japantag 2025: Bittere Pille – doch ausgerechnet dieses Wochenende passierte es

Diesen Samstag (24. Mai) ist es endlich soweit. Beim Japantag 2025 erwartet die Stadt Düsseldorf rund 600.000 Besucher, die sich an der japanischen Kultur und Lebensart erfreuen wollen.

Dabei sind wie immer auch unzählige Manga-Fans, die für ihre schrillen Kostüme bekannt sind. Sie sollten vor ihrem Besuch beim Japantag 2025 in Düsseldorf jedoch ganz genau hinschauen. Denn die Vorzeichen haben sich vor dem Wochenende verändert.

Japantag 2025: Bittere Pille für Besucher

War der Mai bislang durchweg von Sonne und frühsommerlichen Temperaturen geprägt, hat sich das Blatt kurz vor dem Japantag gewendet. Das dürfte vor allem diejenigen interessieren, die für diesen Tag mit einem luftigen Kostüm und/oder reichlich Schminke anreisen wollten.

Schließlich sollen die Temperaturen auch nach dem Frost-Schock in der Nacht auf Donnerstag (mehr dazu hier >>>) auch am Wochenende in Düsseldorf nur knapp über der 15-Grad-Marke liegen.

Augen auf bei der Kostümwahl beim Japantag 2025. (Archivbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Dabei könnten nach Schauern am Freitag auch am Samstag wieder vereinzelt Niederschläge möglich sein. Kurzum: Das Wetter ist dann doch eher ziemlich bescheiden. Der Traum vom Bad in der Menge bei strahlendem Sonnenschein an der Rheinpromenade ist also ausgeträumt.

Chaos rund um Japantag abgewendet

Aufatmen können hingegen Besucher, die mit dem Auto zum Japantag anreisen wollten. Sie hatten wegen der angekündigten Sperrung der A44 bei Düsseldorf mit einem Anreise-Chaos gerechnet.

Kurz vor dem Großevent zog die Autobahn GmbH allerdings die Reißleine und sagte die Sperrung im Bereich des Düsseldorfer Flughafens ab, offenbar auf Wunsch der Stadt Düsseldorf. Offenbar war das Großevent den Verantwortlichen bei der Planung der Sperrung für die Vorbereitung notwendiger Seilprüfungen der Flughafenbrücke durchgegangen. Alles dazu und weitere Anreisetipps hier >>>