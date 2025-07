Borussia Dortmund macht Abgang offiziell! Nächster Youngster weg

Borussia Dortmund gibt mit Guillermo Bueno einen weiteren jungen Spieler ab. Der 22-jährige Linksverteidiger wechselt zum spanischen Zweitligisten Real Valladolid und kehrt damit in seine Heimat zurück.

Dort möchte er einen Neuanfang wagen, nachdem er den Durchbruch bei Borussia Dortmunds Profimannschaft verpasste. Für den Verein ist es bereits der zehnte Abgang aus der zweiten Mannschaft in diesem Sommer.

Guillermo Bueno verlässt Borussia Dortmund

Bueno war im Sommer 2021 von Deportivo La Coruna zu Borussia Dortmund gestoßen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und wiederholter Verletzungsprobleme schaffte er es, sich einen Stammplatz in der U23 zu erkämpfen. In 65 Spielen in der 3. Liga erzielte er ein Tor und bereitete drei weitere vor. Seine Leistungen blieben nicht unbeachtet, weshalb er in der vergangenen Saison an den SV Darmstadt 98 verliehen wurde.

+++ Transfer-Doppelschlag beim BVB – jetzt soll alles ganz schnell gehen +++

In Darmstadt sammelte der spanische Verteidiger wertvolle Erfahrungen in der 2. Bundesliga. Insgesamt kam er dort auf etwa 22 bis 24 Pflichtspieleinsätze. Zwar gehörte Guillermo Bueno in dieser Zeit mehrmals zum erweiterten Bundesliga-Kader von Borussia Dortmund, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen (hier mehr).

Wechsel zu Real Valladolid und Borussia Dortmunds Pläne

Statt in Dortmunds U23 erneut anzutreten, entschloss sich Bueno zu einem Wechsel nach Spanien. Real Valladolid, in der letzten Saison aus La Liga abgestiegen, soll ihm einen Dreijahresvertrag angeboten haben. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme rund 200.000 Euro. Zusätzlich soll Borussia Dortmund eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf des Spielers erhalten haben.

Mehr News:

Für die neu formierte U23 von Borussia Dortmund setzt sich der personelle Umbruch damit weiter fort. Insgesamt stehen elf Neuzugänge zehn Abgängen gegenüber. Guillermo Bueno fehlte bereits im letzten Testspiel, einem 2:1-Sieg gegen Austria Salzburg. Am 27. Juli startet Dortmunds U23 unter Trainer Mike Tullberg mit einem Auswärtsspiel bei der U23 des SC Paderborn in die neue Saison – dann ohne Guillermo Bueno, der bei Real Valladolid auf einen erfolgreichen Neustart hofft.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.