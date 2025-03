Rückkehr zum BVB? Profi packt über Kehl-Gespräch aus

Bei Borussia Dortmund ist die Linksverteidigerposition seit Winter gleich doppelt besetzt. Mit Ramy Bensebaini und Daniel Svensson ist der BVB gut aufgestellt, dazu kann auch Julian Ryerson von der rechten Seite nach links rücken.

Eine ideale Situation, möchte man meinen. Naja, vielleicht nicht für alle. Denn für ein Talent von Borussia Dortmund, das andernorts auf Leihbasis derzeit aufdreht, könnte bei einer BVB-Rückkehr die Tür zu sein. Nun packt der Dortmunder Youngster über ein Gespräch mit Sebastian Kehl aus!

Borussia Dortmund: Bueno trumpft in Darmstadt auf

Guillermo Bueno hat seine Chance genutzt. Der Linksverteidiger wechselte im vergangenen Sommer auf Leihbasis von der Zweitvertretung des BVB zu Darmstadt 98, konnte sich dort jedoch nicht direkt durchsetzen. Viel mehr muss der 22-Jährige wohl seinem Teamkollegen Fabian Nürnberger danken, der sich Anfang Februar eine Rotsperre von acht Spielen einhandelte – und somit den Weg für Bueno frei machte.

Seitdem ist der Spanier gesetzt, spielte in den letzten vier Spielen stets von Anfang bis Ende. „Der letzte Monat war wichtig für mich. Ich habe viele Minuten gespielt. Mein Gefühl auf dem Platz war super“, so Bueno zufrieden gegenüber „Echo online“. Die Dortmunder Leihgabe darf nun darauf hoffen, diesen Trend bis zum Saisonende zu bestätigen. Und wie geht es dann weiter?

Wenig Kontakt zwischen Bueno und BVB

Das weiß Bueno wohl noch selbst nicht so recht. „Alles kann passieren“, sagte der 22-Jährige zuletzt nur mystisch. Auf dem Papier kehrt der Defensivspezialist im Sommer zur Zweivertretung des BVB zurück, wo er noch bis Sommer 2026 unter Vertrag steht. Eine weitere Leihe wäre also nicht mehr möglich.

Mit Sportdirektor Sebastian Kehl habe in der Hinrunde ein Gespräch stattgefunden, erzählt Bueno. Seitdem hat sich die Situation des Leihspielers jedoch erheblich verändert. Ein Verbleib in Dortmund ist bei seiner Rückkehr stand jetzt jedenfalls eher unwahrscheinlich. Bei den Profis dürfte er keine Chance haben, für die U23 dürfte Bueno nach seinem Jahr in der zweiten Liga wohl nicht mehr in Frage kommen.