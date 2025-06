Schalke 04 wollte ihn nicht mehr: Hammer-Wiedersehen um Ex-S04-Star ist perfekt

In diesem Sommer haben bereits mehrere Spieler den FC Schalke 04 verlassen, vermutlich werden noch weitere Profis dazukommen. Schließlich konnten viele Akteure nicht überzeugen, so wie es sich die Verantwortlichen gewünscht haben.

Einer von ihnen war Tobias Mohr. Der FC Schalke 04 hatte keine Verwendung mehr für ihn. Für den Abwehrspieler geht es nun ins Ausland. Ausgerechnet ein alter Bekannter aus S04-Zeiten hat ihn dorthin geholt.

FC Schalke 04: Ex-Spieler Mohr findet neuen Klub

Nach Stationen in Deutschland, unter anderem beim FC Schalke 04, wird Tobias Mohr erstmals in seiner Karriere in einer ausländischen Liga spielen. Den 29-Jährigen zieht es zu Standard Lüttich, das hat der Klub am Montag (16. Juni) offiziell bestätigt. Er kommt ablösefrei, da sein Vertrag in Gelsenkirchen zum Monatsende ausläuft.

Beim belgischen Traditionsverein hat Mohr einen Dreijahresvertrag unterschrieben. „Ich freue mich sehr, mit Standard Lüttich ein neues Kapitel meiner Karriere zu beginnen. Es wird auch meine erste Auslandserfahrung sein“, so Mohr.

Und der Flügelspieler weiter: „Ich werde meine Fähigkeiten in den Dienst der Mannschaft stellen und meine Erfahrung einbringen, um dem Verein beim Erreichen seiner Ziele zu helfen. Ich weiß auch, dass die Rouches-Fans fantastisch sind, und ich kann es kaum erwarten, in dieser Atmosphäre für sie zu spielen.“

Wilmots holt Mohr

Und wer hat ihn geholt? Auch ihn werden die Fans des FC Schalke 04 kennen: Marc Wilmots. Der Eurofighter und Ex-Sportdirektor arbeitet seit einigen Monaten in Lüttich und freut sich ebenfalls auf das Wiedersehen mit Mohr.

„Ich kenne Tobias sehr gut, da er ein Spieler mit einem hervorragenden linken Fuß und einem hohen Spielvolumen ist. Wie seine Statistiken zeigen, war er bei allen Vereinen, für die er gespielt hat, stets spielentscheidend und hat gerade eine komplette Saison bei Schalke 04 hinter sich. Er war sehr gefragt, war sofort vom Standard-Projekt angetan und zeigte sich von der Idee, zu uns zu kommen, begeistert“, so Wilmots.

