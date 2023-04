Wetter in NRW: Experten haut es aus den Socken – „Extremlage spitzt sich zu“

Was ist denn das wieder für ein Wetter in NRW. Eigentlich hatten wir uns doch schon auf Frühling und einen gleitenden Übergang in den Wonne-Monat Mai eingestellt. Doch der Traum vom T-Shirt-Wetter ist in NRW erst einmal ausgeträumt.

Lediglich am Samstag (21. April) kannst du noch auf ein paar milde Sonnenstunden hoffen. Danach geht es rapide bergab. Und die Aussichten sind äußerst bescheiden.

+++ Wetter in NRW: Unheimliche Prognose! Folgt im Sommer das böse Erwachen? +++

Wetter in NRW: Erst Gewitter – dann Absturz!

Schon am Freitagnachmittag sollte es ungemütlich werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) musstest du dich in NRW auf Gewitter mit stürmischen Böen, Starkregen und sogar Hagel gefasst machen (mehr hier). In der Nacht zu Samstag soll sich die Lage dann allmählich beruhigen.

Zu Beginn des Wochenendes soll dann sogar etwas wie Frühling aufblitzen. Stellenweise soll sogar am Samstag die 20-Grad-Marke geknackt werden. Doch ab der zweiten Tageshälfte soll es sich dann immer weiter zuziehen. In der Nacht zu Sonntag sollen dann wieder die ersten Regenfelder durchs Land ziehen. Am Sonntag musst du dann vermehrt mit Schauern und auch wieder vereinzelt mit Gewittern rechnen. Danach kommt es knüppeldick.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 18 bis 21 Grad, nachts Abkühlung auf 11 bis 6 Grad

Sonntag: 15 bis 18 Grad, nachts 8 bis 6 Grad

Montag: 11 bis 14 Grad, nachts in Berglagen bis -1 Grad

Extremes Wetter in NRW

Denn am Montag erwartet uns ein regelrechter Temperatursturz. So erreicht das Thermometer zu Wochenbeginn nur noch mit Mühe zweistellige Werte. In der Nacht auf Dienstag musst du in höheren Lagen sogar wieder mit Bodenfrost rechnen. In den darauffolgenden Tagen sollen es maximal 9 Grad in NRW werden. Das kann zwar im April schon einmal passieren. Wetter-Experte Dominik Jung macht aber vor allem große Augen, weil im Süden Europas eine beispiellose Hitzewelle für diese Jahreszeit herrscht.

„Die Extremlage spitzt sich zu“, sagt der Meteorologe und berichtet von Rekordwerten bis 40 Grad in Teilen von Spanien und Portugal! Und kein Ende in Sicht. Noch bis weit in den Mai hinein soll die Hitzewelle in Südeuropa anhalten, prognostiziert Dominik Jung („wetter.net“). Hierzulande hingegen sei vorerst nicht mit einem Frühlings-Durchbruch zu rechnen.