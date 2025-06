Experte warnt vor Extremsommer 2025 – „35-Grad-Marke wird mehrmals geknackt“

Die erste Hitzewelle des Jahres 2025 ist vorbei, doch die nächste kündigt sich bereits an. Heiße Luftmassen aus der Wüste könnten in Deutschland bis zu 38 Grad bringen, in Spanien werden sogar 45 Grad erwartet. Experten fragen: Ist dies nur der Beginn eines Extremsommers mit wiederkehrender Hitze?

Auch Wetter-Experte Dominik Jung äußert sich zu den Vorahnungen: Der Diplom-Meteorologe prognostiziert einen Extremsommer.

Das erwartet dich im Sommer 2025

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist ein überdurchschnittlich warmer Sommer in Deutschland sehr wahrscheinlich. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 81 Prozent wird es heißer als im Vergleichszeitraum 1991 bis 2020. Gegenüber dem älteren Mittelwert von 1961 bis 1990 ist ein zu warmer Extremsommer also nahezu sicher. Zugleich besteht eine 60-prozentige Chance auf Trockenheit.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Nicht nur der DWD sieht Anzeichen für Hitze und einen Extremsommer. Denn auch internationale Organisationen wie das ECMWF und die NOAA prognostizieren hohe Temperaturen in Europa. Ihre Vorhersagemodelle zeigen deutliche Abweichungen vom langjährigen Durchschnitt, denn die Temperaturkarten leuchten in Rot und Orange, was ein klares Signal für außergewöhnliche Wärme ist.

Überdurchschnittliche Temperaturen

Gegenüber „t-online“ erläutert Diplom-Meteorologe Dominik Jung: „Sowohl das europäische ECMWF-Modell als auch die US-Modelle (NOAA) prognostizieren für Juli und August überdurchschnittlich hohe Temperaturen in weiten Teilen Mitteleuropas.“ Besonders der Juli scheint nach aktuellen Signalen stabil warm zu werden. Und auch im August drohen anhaltende und extreme Hitzewellen.

+++Wetter in NRW: Nächste Hitzewelle im Anmarsch! „Ziemlich unangenehm“+++

Jung warnt vor Temperaturen weit über 30 Grad, die immer wieder auftreten könnten. Er betont: „Einige rechnen sogar mit längeren Phasen, in denen die 35-Grad-Marke mehrmals geknackt wird.“ Kühlere Zwischenphasen könnten laut Jung zwar auftreten, doch die Frage bleibt, ob diese im Extremsommer wirkliche Erleichterung bringen.

Mehr News:

Ein Wärmestau im Nordatlantik beeinflusst die Wetterlage in Europa. Forschende des Max-Planck-Instituts für Meteorologie sehen einen klaren Zusammenhang zwischen steigender Atlantiktemperatur und heißen Sommern. Die mehrjährige Erwärmung in dieser Region scheint ein zentraler Faktor für sommerliche Extremwetter in Europa zu sein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.