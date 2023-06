Ruhrgebiet: Neuer Imbiss eröffnet – hier zahlst du für deinen Döner gerade mal einen Cent!

Bei diesem Angebot werden am Freitag (15. Juni) einige Menschen aus dem Ruhrgebiet sich auf den Weg nach Bottrop machen. Da gibt es den Döner nämlich tatsächlich nur für einen Cent.

Der Imbiss „Grill König 27“ lockt am Freitag um 13 Uhr in Bottrop-Boy die Kunden mit dem besonderen Angebot. Da es bereits zuvor ähnliche Aktionen gab, ist mit Chaos im Ruhrgebiet zu rechnen. Dieses Schnäppchen will sich kaum jemand entgehen lassen.

Ruhrgebiet: Döner für einen Cent!

Wenn am Freitag um 13 Uhr die Türen vom „Grill König 27“ in Bottrop auf der Horster Straße öffnet, dürfte schon eine lange Schlange vor dem Geschäft stehen. Hier gibt’s den Döner zur Eröffnung für nur einen einzigen Cent. Insgesamt 400 Döner-Taschen „verschenkt“ die neue Imbissbude.

„Nein, wir machen das nur einen Tag als Reklame“, sagte Inhaber Gökhan Kahraman gegenüber der „WAZ“. Der Duisburg ist neu in Bottrop, für ihn ist es das erste Geschäft. Auf der Suche nach einem Ladenlokal war er in Bottrop-Boy fündig geworden.

Schon seit Sonntag (11. Juni) ist die Imbiss-Bude geöffnet. Jetzt will Besitzer Gökhan Kahraman nochmal ordentlich die Werbetrommel rühren und startet deshalb die Ein-Cent-Döner-Aktion. Das hat er sich offenbar von anderen Läden abgeschaut, die zuvor mit ähnlichen Aktionen für Aufregung sorgten.

Böse Vorfälle bei vorherigen Aktionen

Die Döner-Kette „Haus des Döners“ lockte vor einem Jahr in Essen ihre Kunden mit dem gleichen Angebot und produzierte dabei eine ewig lange Warteschlange. In Bochum kam es sogar zu Polizeieinsätzen und in Dortmund musste ein Laden geräumt werden. Die Polizei wird also gewarnt sein. Hoffen wir, dass sie nicht eingreifen muss.