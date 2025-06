Kult-Imbiss schließt im Ruhrgebiet: Jetzt ist es endgültig – „Muss Abschied nehmen“

Hiobsbotschaft fürs ganze Ruhrgebiet! Seit Monaten schließen regelmäßig Imbisse und Restaurants, die auf eine lange Geschichte zurückblicken können. Jetzt hat es einen weiteren Kult-Imbiss getroffen: den „Paulchen’s Grill“ in Bottrop im Ruhrgebiet! Nach Jahrzehnten gehen hier an der Prosperstraße 132 die Lichter aus. Darüber berichtet die WAZ.

Betreiberin Nicole Kulak (54) schmeißt den Traditionsbetrieb gemeinsam mit ihrer 74-jährigen Mutter Elvira. Für sie ist das bevorstehende Ende der Horror. Sie sagt zur WAZ: „Es ist überraschend und traurig, aber leider endgültig. Ich bin hier groß geworden. Mit 16 habe ich dann meine erste Schicht hinter dem Tresen verbracht.“ Ihr Vater Paul eröffnete den Kult-Imbiss in Bottrop-Batenbrock. Eine Ära endet also…

Kult-Imbiss schließt im Ruhrgebiet

Dabei sei der Laden bis heute beliebt und erfolgreich. Der Grund: die Speisekarte mit den „Gerichten von Oma“, wie Nicole Kulak erklärt. „Sie ist in all den Jahren gleich geblieben. Wir kochen noch immer die Gerichte von Oma, die auch mein Vater gekocht hat.“ Man habe sogar Stammgäste aus umliegenden Städten gelockt, aus Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck und Dorsten.

Das letzte Essen, das aus traditioneller deutscher Küche bestehe, gehe bis zum 15. Juli über die Theke, so Kulak zur WAZ. Dann ende das Mietverhältnis. Ob „Paulchen’s Grill“ an anderer Stelle wieder aufmacht, ist noch unklar, so die Betreiberin: „Zunächst muss ich Abschied nehmen“.

Was sie und ihre Eltern alles in der langen Geschichte des Lokals durchstehen mussten und warum ein Re-Opening an anderer Stelle gar nicht so unwahrscheinlich sein könnte