Ruhrgebiet: Döner-Fans aufgepasst! Bei dieser Neueröffnung könnte es richtig knallen

Gute Nachrichten für Döner-Fans aus dem Ruhrgebiet! In Herne öffnet schon bald eine neue Filiale der Imbiss-Kette „Haus des Döners“ ihre Pforten. Doch bei der Neueröffnung könnte es so richtig knallen…

Döner statt Donuts: Wo vorher „Royal Donuts“ beheimatet war, werden Anwohner aus dem Ruhrgebiet auf der Herner Bahnhofstraße in naher Zukunft eine „Haus des Döners“-Filiale vorfinden. Herne bekommt also eine neue Döner-Bude, wie „halloherne.de“ berichtet. Klingt im ersten Moment nicht besonders spektakulär. Doch der Tag der Eröffnung könnte im absoluten Chaos enden.

Döner für einen Cent im Ruhrgebiet

Die Imbiss-Kette erregte bei Neueröffnungen in der Vergangenheit immer wieder Aufsehen mit dem sogenannten „Ein-Cent-Döner“. Dabei gibt es das begehrte Fleisch-Brot zu einem Stück-Preis von lediglich einem Cent!

So eskalierte es im Februar dieses Jahres bei einer Neueröffnung von „Haus des Döners“ in Duisburg-Marxloh völlig. Schon Stunden vor der Eröffnung bildeten sich meterlange Schlangen. Der Andrang war sogar so riesig, dass Imbiss-Mitarbeiter den Fußgänger-Verkehr an der Ampel zum August-Bebel-Platz regeln mussten, damit Kunden nicht die Straße blockierten! In Herne hängt bislang nur ein auffälliges Schild an der Geschäftsfront. Ein Blick in das Innere ist kaum möglich. Die Schaufenster sind mit Plastikfolie bedeckt.

+++Cranger Kirmes 2023: Geheime Pläne enthüllt – auf diese Mega-Attraktionen können sich Besucher freuen+++

Ruhrgebiet: Döner-Kette in Anlehnung an Netflix-Serie

Der Name, der Schriftzug und die Ausstattung sind an die legendäre Netflix-Serie „Haus des Geldes“ angelehnt. Die Deko ist passend in den Farben rot, weiß und schwarz gehalten. Die Kette stammt ursprünglich aus Hürth bei Köln. Nach eigenen Angaben hat das Franchise-Unternehmen bereits 55 Filialen in ganz Deutschland.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Und nun steht die Eröffnung in Herne in den Startlöchern. Wann genau der erste Döner dort über die Ladentheke geht, ist laut „halloherne.de“ bislang noch nicht bekannt.