Christoph Kramer kommt ins Ruhrgebiet – DU entscheidest, ob er auch bei dir vorbeischaut

Christoph Kramer, geboren und aufgewachsen im Herzen des Ruhrgebiets, und ist vor allem für seine erfolgreiche Karriere im Profifußball bekannt. 2024 ist der Vertrag des Weltmeisters beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ausgelaufen, seitdem ist der 34-Jährige vereinslos.

Somit hat er Zeit, um sich einer anderen Leidenschaft als engagierter Autor zu widmen und dem Ruhrgebiet einen Besuch abzustatten. Jetzt nutzt er seine Popularität, um Kinder und Jugendliche in seiner Heimatregion für das Lesen zu begeistern. Als Schirmherr des Vorlesefestivals HEIMSPIEL im Ruhrgebiet möchte Kramer zeigen, dass Bücher nicht nur spannend, sondern auch bereichernd sein können.

Christoph Kramer kommt ins Ruhrgebiet

Mit prominenten Vorlesern und rund 40 talentierten Autorinnen und Autoren aus der Region sorgt die Veranstaltung dafür, dass in den Schulen eine völlig neue Begeisterung für Geschichten und Literatur geweckt wird. Kramer selbst wird aktiv dabei sein und sein eigenes Buch „Das Leben fing im Sommer an“ vorstellen.

In seiner Jugendzeit hatte Christoph Kramer nach eigenen Angaben kaum Zugang zu Büchern. „Ich bin sehr gern Schirmherr beim HEIMSPIEL, weil ich in meiner Jugend nie den Zugang zum Lesen gefunden habe, erst im Erwachsenenalter“, erzählt Kramer. Er hat seitdem jedoch eine Leidenschaft für das Lesen entwickelt, die er – wie beim Vorlesefestival HEIMSPIEL – an junge Menschen zurückgeben möchte. Sein Ziel: die Freude am Lesen spielerisch vermitteln und den jungen Zuhörern Türen zu neuen Welten öffnen.

Bereits im November wird der SPIEGEL-Bestsellerautor in Schulen des Ruhrgebiets aus seinem Coming-of-Age-Roman vorlesen. „Ein Buch zu schreiben, sei das Schönste gewesen, was er bisher in seinem Leben gemacht habe“, sagt Kramer über sein literarisches Debüt. Mit ihm arbeiten zahlreiche Autorinnen und Autoren aus dem Ruhrgebiet zusammen, von bekannten Kinderbuchautorinnen bis hin zu Lyrik-, Poetry-Slam- und Roman-Spezialistinnen. Gemeinsam wollen sie die Schülerinnen und Schüler mit packenden Geschichten in den Bann ziehen – alles ohne den Druck einer klassischen Schulstunde.

Schulen können sich ab sofort bewerben

„Chris Kramer hat sofort zugesagt, als wir ihn baten, Schirmherr für das HEIMSPIEL zu werden“, berichtet Antje Deistler, Leiterin des Literaturbüros Ruhr. Das Vorlesefestival sieht sie als bedeutenden Beitrag zur Leseförderung im Ruhrgebiet. Mit dem ehrgeizigen Ziel, Lesefreude zu vermitteln, stoßen die Initiatoren jedes Jahr auf wachsende Begeisterung. Büchertische in Buchhandlungen der teilnehmenden Städte und die Präsenz bekannter Autor*innen sorgen dafür, dass das Festival auch über die Schulen hinaus in der Region sichtbar wird.

Nachdem im vergangenen Jahr, bei dem das HEIMSPIEL bereits 2800

Kinder und Jugendliche an Schulen in Essen, Bochum und Dortmund mitmachten, wurde das Angebot nun auf weitere Städte erweitert. Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen aus Bochum, Dortmund, Essen, Gladbeck und Oberhausen können sich ab sofort über das Formular auf der Website literaturbuero-ruhr.de/heimspiel anmelden.

