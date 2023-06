Ruhrgebiet: Schüsse auf Schulhof! Großeinsatz!

Dramatische Szenen auf einem Schulhof im Ruhrgebiet am Sonntagabend (11. Juni). Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund am Mittwoch (14. Juni) offizielle mitteilten, sind auf einem Schulhof in Kamen gegen 20.35 Uhr Schüsse gefallen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Zuvor soll ein Streit zwischen zwei jungen Männern (19 und 21) auf dem Gelände der Städtischen Hauptschule Kamen ausgebrochen sein. Der Jüngere soll dann plötzliche eine Waffe gezogen und seinem Kontrahenten in den Rücken geschossen haben. Die Ermittler bitten jetzt die Öffentlichkeit im Ruhrgebiet um Hilfe.

Ruhrgebiet: 21-Jähriger auf Schulhof in Rücken gefeuert

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 19-Jährige aus einer zu einer scharfen Waffe umgebauten Schreckschusspistole zwei Mal auf sein Opfer geschossen hat. Beide Kugeln trafen den 21-Jährigen in den Rücken. Der junge Mann kam nach einer notdürftigen Behandlung am Tatort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Dort musste er notoperiert werden. Laut dem behandelnden Arzt habe das Schussopfer „unglaublich Glück gehabt“, sagte Staatsanwältin Maribel Andersson gegenüber „wa.de“. Mittlerweile schwebe das Schussopfer nicht mehr in Lebensgefahr, wie die Staatsanwältin gegenüber DER WESTEN mitteilte. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unbekannt. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die beiden Streithähne offenbar gekannt haben. „Es gab wohl schon länger Differenzen“, erklärte Anderson.

Polizei Dortmund bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei Dortmund konnte den Tatverdächtigen bereits festnehmen. Am Dienstag ist der junge Mann dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser schickte den 19-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Die Polizei Dortmund sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem eskalierten Streit auf dem Schulhof im Ruhrgebiet machen können. Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0231/132-7441.