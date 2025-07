Freibäder im Ruhrgebiet überfüllt? HIER bekommst du jetzt noch deine Abkühlung

Aktuell gibt es kaum ein anderes Thema als die Hitze. Sie hat uns fast deutschlandweit erreicht und bringt uns auch im Ruhrgebiet ordentlich zum Schwitzen. Die Glücklichen, die jetzt frei haben, zieht es wahrscheinlich ins nächste Freibad. Doch da garantiert viele diesen Plan verfolgen, wird’s dort sicher ziemlich voll.

Du willst andere Tipps gegen die Extrem-Hitze als das überfüllte Freibad? Kannste haben! Wir haben dir hier jede Menge Idee für die perfekte Abkühlung im Ruhrgebiet zusammengestellt.

Beginnen wir mal mit dem Naheliegendsten: Statt des Freibads kann man auch einfach an den Badesee gehen. Und davon gibt’s eine gute Auswahl im Ruhrgebiet. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Silbersee II in Haltern am See? Hier können sich Besucher auf einen traumhaften Sandstrand und Badewasser in bester Qualität freuen. Mit insgesamt 4,80 Euro Eintritt pro Person ist der Preis sogar noch relativ überschaubar. Aber bevor du umsonst anreist: Die Tickets gibt es nur online!

Auch am Seaside Beach Baldeneysee in Essen hat die Sommersaison begonnen. Eine 50 Meter lange und 400 Quadratmeter große Badestelle bringt Abkühlung pur. Wichtig zu wissen: Da die Wassertiefe direkt bis zu 3,50 Meter beträgt, dürfen hier nur echte Schwimmer den See nutzen. Kinder, die nicht schwimmen können, dürfen auch nicht mit Schwimmhilfen unter Aufsicht der Eltern ins Wasser. Doch zum Glück hat der Seaside noch viel mehr zu bieten: Hier gibt es einen Klettergarten, Bogenschießen, Minigolf und vieles mehr. Das hilft nur leider nicht bei dieser Hitze. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten im Ruhrgebiet, um sich bei dem Wetter abzukühlen.

Abkühlung für Mensch und Tier

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch der Zeche Zollverein in Essen? Bei einer Führung durch die Untertagewelt ist die Hitze draußen sicher schnell vergessen. Termine und Tickets findest du hier vorab online.

Für Kinder gibt es zudem jede Menge Wasserspielplätze im gesamten Ruhrgebiet zu entdecken, unter anderem im Stadtpark Bochum oder der frisch renovierte Wasserspielplatz im Hoeschpark in Dortmund. Wer es lieber beschaulich mag, unternimmt einfach einen Spaziergang durch die vielen Wälder der Gegend oder entlang der schönen Ruhr. Unter anderem in Essen-Kettwig ist die Strecke an der Ruhr teilweise von Bäumen „überdacht“ und bieten so zumindest einen gewissen Schutz vor der Sonne. Ganz in der Nähe können Hundebesitzer ihre Lieblinge auf der Hundwiese in Kettwig vor der Brücke tollen und im Fluss planschen lassen. So ist für jeden etwas dabei!