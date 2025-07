Erst Glut-Hitze, dann Gewitter – wann bringt das Wetter in NRW endlich Abkühlung?

Das Wetter in NRW hält die Menschen wortwörtlich in Atem. Dass wir kalendarisch betrachtet gerade erst Frühsommer haben, ist nun wirklich nicht zu spüren. Doch kommt jetzt die große Abkühlung? Angekündigte Gewitter lassen zumindest hoffen.



Doch erst einmal zeigt sich das Wetter in NRW völlig unbeeindruckt von kalendarischen Vorgaben. Mit einer Durchschnittstemperatur von 18,2 Grad lag der Juni zwei Grad über dem Klimamittel der letzten Jahre. Dazu kommt der seit Monaten unzureichende Niederschlag. Der Boden wird immer trockener, viele Regionen warten auf dringend benötigten Regen.

Wetter in NRW am Mittwoch mit Hitze-Spitze und Gewittern

Nach 37 Grad und Sonne pur am Dienstag (1. Juli) wird der Mittwoch das Brennglas des Wochenverlaufs. Mit bis zu 40 Grad kratzt das Wetter in NRW sogar bundesweit betrachtet an absoluten Höchstwerten. Am späteren Nachmittag und Abend könnten – wie erwähnt – kräftige Gewitter die angestaute Energie der Sahara-Luft entladen. Regional und schwer vorhersagbar ist dann in NRW mit Starkregen, Hagel & Co. zu rechnen. Doch selbst nach diesem Donnerwetter bleibt keine wirkliche Abkühlung zurück. Die stickige Luft legt sich direkt wieder zäh über das Land.

Ein erster kleiner Rückzug der Hitzewelle kündigt sich am Donnerstag an. Doch für das Wetter in NRW schränkt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal „wetter.net“ sofort ein: „Eine große Abkühlung ist nicht zu erwarten. Zwar geht es nicht weiter mit 38, 39 Grad, aber kühl ist nun wirklich was anderes.“ 24 Grad und ein Mix aus Sonne und Wolken seien aktuell in Sicht.

Zum Samstag steigt das Thermometer schon wieder

Auf den kleinen Temperatur-Sturz folgt am Freitag wieder ein laues Lüftchen mit 25 Grad, viel Sonne und wenigen Wolken. Doch Hoch „Bettina“ steht bereits in den Startlöchern und bläst zur nächsten Hitze-Spitze. Das Wetter in NRW verspricht für Samstag direkt wieder Höchstleistungen bei bis zu 28 Grad mit reichlich Sonne.

Eines steht fest, so betont Dominik Jung: Kalendarisch befinden wir uns gerade erst im Frühsommer. Normal wären Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Was das Wetter in NRW uns gerade beschert, ist also deutlich zu warm. Bis wir die Wohnung mal wieder richtig lüften und die angestaute Wärme herauslassen können, müssen wir uns wohl noch gedulden.