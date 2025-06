Nächste Lkw-Tragödie im Ruhrgebiet – Rollerfahrer stirbt noch vor Ort

Es passiert immer wieder – zuletzt zum Beispiel in Essen und Gladbeck. Am Montagmittag ist im Ruhrgebiet erneut ein Mensch von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden.

Der tragische Unfall hat sich am Mittag auf der Mühlenstraße unweit des Flusses Ennepe in Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet ereignet. Ein 67-Jähriger erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Rollerfahrer im Ruhrgebiet von Lkw überrollt – tot!

Nach Angaben der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis rangierte der Fahrer eines Lkw aus Wuppertal am Montagnachmittag rückwärts. Möglicherweise wollte er einen Anhänger ankoppeln. Dabei übersah der 67-jährige Lkw-Fahrer offenbar den ebenfalls 67-jährigen Roller-Fahrer. Womöglich befand dieser sich im toten Winkel.

Beim Rückwärtsfahren erfasste und überrollte der Lkw den Rollerfahrer. Ein Großaufgebot von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eilte zum Unfallort in Gevelsberg (Ruhrgebiet), ebenso ein Rettungshubschrauber. Einsatzkräfte bemühten sich, den Roller-Fahrer wiederzubeleben – letztlich erfolglos. Der Mann starb noch vor Ort. Während der mehrstündigen Bergungsarbeiten und der Unfallnahme blieb die Mühlenstraße gesperrt. Dazu rückte ein spezielles Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei an.

Ein Rollerfahrer ist in Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden. Foto: Alex Talash

Tödliche Lkw-Unfälle auch in Gladbeck und Essen

Mehrere ähnlich gelagerte Unfälle haben sich in den vergangenen Wochen im Ruhrgebiet ereignet. Am 12. Juni rangierte in Gladbeck der Fahrer eines Müllwagens rückwärts und übersah dabei seinen 63-jährigen Kollegen, der sich hinter dem Fahrzeug befand. Der Bottroper wurde überrollt. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte starb er noch vor Ort (>>> mehr dazu):

Ein fürchterlicher Unfall ereignete sich auch am 26. Mai in Essen-Kray. Ein Lkw-Fahrer übersah beim Abbiegen einen Radfahrer und überrollte diesen. Passanten und Rettungskräfte eilten schnell zu Hilfe, konnten den Mann jedoch nicht mehr retten. Der 75-Jährige starb noch an der Unfallstelle (>>> hier ein ausführlicher Bericht dazu).