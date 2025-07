Centro Oberhausen lässt die Bombe platzen! Star eröffnet neuen Laden – mit Gratisangebot

Neueröffnung im Centro Oberhausen. Wie das größte Shopping-Center Europas am Freitag (4. Juli) offiziell verkündet, eröffnet eine Filiale der bekannten Kette „Mangal Döner“.

Hinter der Imbiss-Franchise steckt bekanntermaßen der ehemalige Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski. Die Kette hatte die Neueröffnung im Centro Oberhausen bereits am Mittwoch (2. Juli) über die Sozialen Medien verbreitet und dabei ein besonderes Angebot versprochen.

Gratis-Döner im Centro Oberhausen

Lukas Podolskis Döner-Imperium wächst. Erstmals expandiert die Imbisskette nach Oberhausen. Zur Neueröffnung am Freitag (4. Juli, 11 Uhr ) verspricht Mangal bei Instagram, Facebook und Co.: Die ersten 200 Mangal-Döner sind gratis“ und lädt ein: „Kommt unbedingt vorbei uns lasst uns gemeinsam feiern.“

Viele Fans fragten sich im Vorfeld, ob Lukas Podolski höchstpersönlich zur Eröffnung ins Centro Oberhausen kommen wird. Das ließ das Unternehmen allerdings offen.

Hier findest du den Podolski-Döner im Centro

Die erste Mangal-Filiale Oberhausens findest du im Erdgeschoss des Shopping-Centers direkt gegenüber von Starbucks: „Mit Mangal Döner begrüßen wir ein kulinarisches Konzept, das Qualität, Geschmack und Persönlichkeit verbindet“, freut sich Center-Manager Andreas Ulmer, der sicher ist: „Die Marke bereichert unser vielfältiges Food-Angebot und sorgt für einen weiteren attraktiven Anlaufpunkt im Center.“

Lukas Podolski hat im Jahr 2018 die erste Filiale seiner Döner-Kette in Köln eröffnet. Seitdem wächst sein Unternehmen immer weiter. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Mangal-Buden im Ruhrgebiet. Das Konzept sieht unter anderem selbstgebackenes Brot aus der eigenen Backstube vor. Zum Döner gibt es klassischen Ayran, hausgemachte Limonade oder türkischen Çay. Neben der Döner-Kette ist der umtriebige Unternehmer auch an einer Eisdiele, einem Brauhaus in Köln und am Festival Glücksgefühle beteiligt.