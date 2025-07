Nach dem Gewitter in Oberhausen warnt die Stadt: „Risiken für die eigene Sicherheit“

Das Unwetter in NRW hat ziemlich verheerende Spuren hinterlassen – vor allem in Oberhausen! Am Mittwoch (2. Juli) schepperte und regnete es ordentlich in ganz NRW (wir berichteten). Die Ausmaße waren so groß, dass jetzt auch Oberhausen deutlich wird und eine Warnung ausspricht.

Denn einige Bereiche der Stadt sind so stark verwüstet worden, dass die Stadt vor Gegenden warnt, „um Risiken für die eigene Sicherheit zu minimieren“. Besonders betroffen sind Bereiche in der Behrensstraße, der Straße Am Ruhrufer sowie im Ruhrpark. Doch das war noch lange nicht alles …

Ausmaß des Sturms in Oberhausen

Wie Oberhausen auf seiner Stadtwebseite nun bekannt gibt, wird seit den Morgenstunden an der Schadensbeseitigung gearbeitet. So kam es vor allem in der Behrensstraße bei mehreren Platanen zu Kronenbrüchen. „Zwischen der Püttstraße und der Blockstraße ist die Fahrbahn wegen der Aufräumarbeiten aktuell nicht befahrbar. Auch in der Straße Am Ruhrufer gab es Kronenbrüche“, heißt es auf der Seite weiter.

In manchen Teilen der Stadt kann es sich mit den Aufräumarbeiten auch noch ziehen. „Im Ruhrpark sind mehrere Bäume entlang des Ruhrdeichs entwurzelt worden. Die Aufräumarbeiten gestalten sich aufgrund der Fläche und des Schadensausmaßes besonders aufwendig und werden voraussichtlich heute, 3. Juli, noch nicht abgeschlossen“, teilt die Stadt weiter mit.

Bei den Unwettern musste die Feuerwehr zu insgesamt 33 wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Zu größeren Einsätzen kam es glücklicherweise nicht, wie die Stadt auf ihrer Webseite mitteilte: „Hauptsächlich handelte es sich um abgeknickte Äste und umgestürzte Bäume, die Straßen und Wege blockierten.“ Bis in den Abend sollen etwa 87 Einsatzkräfte im Stadtgebiet im Einsatz gewesen sein.