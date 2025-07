Wetter in NRW: Sturmwarnung nach der Hitze! Freibäder und Zoo schließen wegen Unwetter

Jetzt spielt das Wetter in NRW komplett verrückt! Nach der Gluthitze am Mittwoch (2. Juli) mit bis zu 39 Grad könnte es in NRW ab dem Nachmittag richtig krachen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile Nordrhein-Westfalens eine Unwetterwarnung herausgegeben. Auch Stürme sollen wüten, möglicherweise drohen sogar Überschwemmungen.

Wetter in NRW: Nach der Hitze kommt Sturmwarnung

17.10 Uhr: 2.000 Menschen betroffen! Südsee in Xanten geräumt

Wegen der Unwetterwarnung in NRW wird die Xantener Südsee geräumt. 2.000 Leute müssen das Gelände verlassen.

17.05 Uhr: Mega-Lauf in Aachen abgesagt

Aus Sicherheitsgründen ist der Aachener Lousberglauf abgesagt worden. Der Kultlauf hätte am Abend stattgefunden. Rund 2.000 Teilnehmer wurden erwartet.

17 Uhr: Bahn kämpft mit Hitzeproblemen

In NRW kommt es bei der Bahn zu Ausfällen und Einschränkungen. Viele Züge seien durch die Hitze überlastet, Klimaanlagen funktionieren nicht. Auch Weichenstörungen sind zu verzeichnen. Die Bahn recht noch bis in den späten Abend mit Beeinträchtigungen durch Unwetter.

16.50 Uhr: Zoo Dortmund schließt wegen Unwetter früher

Jetzt zieht auch der beliebte Zoo Dortmund Konsequenzen aus dem bevorstehenden Unwetter, ist bereits geschlossen. Auf Facebook schickt das Social-Media-Team eine Warnung hinterher: „Grundsätzlich solltet ihr vorsichtig sein und Euch ab Nachmittag nicht im Freien aufhalten!“

16.30 Uhr: Freibad in Düsseldorf geräumt

In Düsseldorf naht schon das Unwetter. Das Freibad hat deswegen vorzeitig zugemacht.

16.10 Uhr: Notunterkunft wegen Sturmwarnung verlegt

Die Bezirksregierung Münster verlegt alle Flüchtlinge aus der Notunterkunft in Castrop-Rauxel nach Ibbenbüren. Der Grund sind erwartete Sturm- und Orkanböen ab Mittwochabend bis in die Nacht zum Donnerstag (3. Juli). Wie die Bezirksregierung mitteilt, stünde „der Schutz und die Sicherheit der Bewohner“ an oberster Stelle.

16 Uhr: DWD warnt vor Sturm und Unwetter

Bis zu 39 Grad heiß wurde es am Mittwoch (2. Juli) in NRW noch. Jetzt aber warnt der DWD – nach der Hitze drohen ab dem Nachmittag Sturm und Unwetter! Der DWD hat eine amtliche Unwetterwarnung wegen Gewitter und Starkregen für Teile von NRW herausgegeben. Bis zum späten Nachmittag besteht die Unwetterwarnung für den Raum Aachen und die nähere Umgebung. Die Gewitterzellen ziehen weiter Richtung Nordosten, erfassen den Niederrhein mit den Kreisen Heinsberg, Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach und Düsseldorf.